«Источник»: Рецензия Киноафиши

«Ваня, пора взрослеть!» (с)

Рано или поздно любой витязь оказывается на распутье. Рано или поздно его непутевой головушке приходится определяться с выбором дальнейшего направления, ибо, как известно, «направо пойдешь – коня потеряешь, налево – себя не отыщешь, а при движении прямо вам гарантируется и то, и другое одновременно». Впрочем, чтобы столкнуться с такой развилкой, быть витязем вовсе не обязательно. Например, некто Иван (Иван Янковский), всего лишь уполномоченный крупной строительной конторы. И на перепутье в дремучем лесу он оказался не по собственной воле. Начальство послало. Оно (начальство) решило вложить деньги в новый элитный поселок. А лучшего места, чем дремучий лес с болотами непролазными и всякого рода нечестью, естественно, не нашлось.

Кадр из фильма «Источник»

В общем, столкнулся Иван с проблемой. Проблемой выбора. Если он доложит начальству, что «поселку быть» и чащобу вырубать можно, то быть ему миллиардером и совладельцем конторы. Правда, про любовь придется забыть: чудная девушка Алена, обитающая как раз на заповедных болотах, его не простит (Алена – Валентина Колева ). А ежели он выберет Алену с ее колдовскими обрядами, то жить ему в лесной избушке без электричества до конца своих дней. Правда, с любимой женщиной, но зато без канализации. В общем, есть о чем призадуматься…

Кадр из фильма «Источник»

С одной стороны, радостно, конечно. Радостно, ибо что-то мне подсказывает, что авторы явно знакомы с «Олесей» Куприна, а по нынешним временам это достижение из разряда серьезных. Правда, вполне вероятно, что читали они «Олесю» в кратком пересказе, но давайте все-таки надеяться на лучшее. Также очевидно знакомство сценариста и режиссера с парочкой романов из жанра фэнтези (объясняющий монолог Лесника в самом начале) и слезоточивой женской «литературой» - да-да, той самой, в мягкой обложке. Ко всему прочему, фильм 2004-го года «Чудеса в Решетове» тоже мимо авторов не прошел. В общем, эрудиция налицо.

Кадр из фильма «Источник»

С другой стороны, я прекрасно понимаю, что «Источник» - это дебют. Дебют режиссера (Надежда Витальская), сценариста (Галина Копелиович) и продюсера (Максим Лещенко). А первый блин редко когда безупречен. И есть процесс ученичества, формирования творческой индивидуальности, которая не всегда проявляется сразу – это тоже нормально. Но браться за совершенно вторичный материал, насквозь пропитанным подростковым сентиментализмом… За рыхлый и непроработанный сценарий, куда, как в котел, бросили все мыслимые банальности и шаблоны – зачем? Чтобы дебютный фильм оказался последним? Странное желание.

Кадр из фильма «Источник»

«Нет ничего важнее леса», - толдычит фильм. Но вот борьбу за лес проиграли…., а этого никто и не заметил. И все жители «Перебродов» просто исчезают. Как будто их и не было. И Ваню «виноватят» не в том, что лес заповедный отдал, а в том, что в сердце любовь единственную не впустил и с драконом своим внутренним на бой не пошел. И сыплются на его голову все кары небесные (вплоть до смерти клинической) и снятся ему сны страшные. Хотя, впрочем, сны ему и так всю дорогу снились. Куда ж мы без снов-то… Мистика все-таки…

Кадр из фильма «Источник»

Да, тянет авторов к мелодраме, я понимаю. (Мчатся влюбленные по полю друг к другу, травы колышутся, болотце в тумане – ах, как романтично). Ничего плохого в этом нет. Плохо то, что веет от «Источника» каким-то подростковым инфантилизмом, незрелостью, неготовностью к серьезным проектам – и творчество подменяется жонглированием шаблонов. И стремление к красивости объявляет логике войну (что, впрочем, тоже одна из болезней роста). Например, нет электричества – но горят фонарики у избушки в лесу (это ведь так мило!). Искупался герой по уши в болоте – на безупречно белой (!) рубахе пару рясок теперь виднеется (эстетика!). Ну, и так далее.

Кадр из фильма «Источник»

Единственное, с чем «Источнику» повезло – это оператор. Не будь его, не видать бы фильму широкого проката, как своих ушей. К сожалению, от него требовали только «сделайте нам красиво», поэтому только красиво он и сделал. Как бы то ни было, подростковый мелодраматизм получил вполне приемлемую визуальную оболочку. Повезло и с актерами, особенно с дебютанткой Валентиной Колевой, которая и земная и небесная одновременно. Но, к сожалению, это лишь капля меда, которая содержимое бочки слаще не сделает…

Вера Алёнушкина

В прокате с 3 ноября

Расписание и покупка билетов на фильм «Источник»