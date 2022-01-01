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Болевой порог Болевой порог
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Болевой порог 2019 / Россия
5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Отзывы о фильме «Болевой порог»

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Группа московских мажоров во главе с сыном прокурора Кириллом (Роман Курцын), удирая от полиции на джипе, влетела в витрину ночного клуба. Как обычно папа всех отмазал, но вот ютьюб прокурорами не управляется, выходка ребят быстро стала достоянием общественности. В итоге было решено так: ребята уматывают подальше от Москвы на месяц, пока инфоповоды обновятся, и про них забудут. Они решили поехать на Алтай, посплавляться там по реке, отдохнуть от московских трудов и забот. Но отдых оказывается…

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