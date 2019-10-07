«Болевой порог»: Рецензия Киноафиши

Группа московских мажоров во главе с сыном прокурора Кириллом (Роман Курцын), удирая от полиции на джипе, влетела в витрину ночного клуба. Как обычно папа всех отмазал, но вот ютьюб прокурорами не управляется, выходка ребят быстро стала достоянием общественности. В итоге было решено так: ребята уматывают подальше от Москвы на месяц, пока инфоповоды обновятся, и про них забудут. Они решили поехать на Алтай, посплавляться там по реке, отдохнуть от московских трудов и забот. Но отдых оказывается испытанием на прочность.

Главная проблема фильма в его героях. Трудно представить категорию вменяемых зрителей, у которых нахальный сынок прокурора и его компашка вызовет изначальную симпатию. Более того, сценарий не позволяет им проявить человечность. Для того, чтобы в истории было за кого переживать, создатели прибегают к запрещённому приёму. Вводят в сюжет персонажей ещё более неприятных. Москвичи встречают Владимира (Олег Фоман) и его банду. Отморозок Владимир сначала упёк своего младшего сына Алексея (Григорий Чабан) в тюрьму, а потом с подельниками организовал его побег. Владимир с корешами планирует идти к границе, тогда они и встречают заплывших не туда москвичей.

Абсолютно отмороженная логика бандитов оттеняет ничем не подкреплённую самоуверенность москвичей, поэтому последние вроде бы даже выглядят человечно. Тем не менее, исход этого лесного противостояния не то чтобы очень интересен, по-настоящему сопереживать кому-то не получается. Вся драматическая линия превращается в дуэль идиотов со сниженным инстинктом самосохранения и отморозков с бесчеловечными «понятиями».

Болевой порог

Отсутствие эмоционального центра фильм не может полностью компенсировать, хотя пытается. В частности, похвалить стоит и операторскую работу, изобразившую невероятно красивый Алтай, и несколько классно сделанных сцен, но всего этого не достаточно, чтобы исправить ошибки слабого сценария.

Не идёт на пользу и сравнительная мягкость тона. От фильма с названием «Болевой порог» ждёшь, что неприятности героев перерастут в ощутимые физические страдания. Но на самом деле в фильме никому особо не больно, ну так, помёрзли немного, головой о камень ударились, если кто-то умирает, то умирает сразу. Возможно, уклон в хоррор был бы уместен и смог бы несколько расшевелить эту инертную и безжизненную историю.

Тем не менее, фильм выполняет по крайне мере одну задачу – рекламы Алтая. После просмотра фильма хочется самостоятельно посетить эти места, только заранее оповестив МЧС, взяв опытного гида и полную аптечку первой помощи.

Пётр Волошин