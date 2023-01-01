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Мимозы Мимозы
Киноафиша Фильмы Мимозы Награды и номинации фильма Мимозы
Mimosas Мимозы 2016 / Испания / Марокко / Франция / Катар
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Награды и номинации фильма Мимозы

Вся информация о фильме
Листопад 2016 Листопад 2016
Приз «Серебро Лiстапада» в номинации «Фильм как явление искусства»
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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