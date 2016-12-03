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Обычно в биографических фильмах трудно найти какой-то определенный сюжет, который мог бы увлечь зрителя, особенно если речь идёт не о каком-то событии, а о целой жизни. Жизнь человека чаще всего проходит по стандартным пунктам, поэтому такие картины очень часто получаются скучными. Но режиссёр Жером Салль в своей «Одиссей» показал, что человеческая жизнь — лучший сюжет для фильма. Кадр из фильма «Одиссея» Вообще сюжет «Одиссеи» довольно прост:…