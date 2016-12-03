Обычно в биографических фильмах трудно найти какой-то определенный сюжет, который мог бы увлечь зрителя, особенно если речь идёт не о каком-то событии, а о целой жизни. Жизнь человека чаще всего проходит по стандартным пунктам, поэтому такие картины очень часто получаются скучными. Но режиссёр Жером Салль в своей «Одиссей» показал, что человеческая жизнь — лучший сюжет для фильма. Кадр из фильма «Одиссея» Вообще сюжет «Одиссеи» довольно прост:…
Фильм красивый, видовой, с прекрасными красками и качественными съёмками. Картинку смотришь с удовольствием, здорово, красиво. Хороший подбор типажей актёров, таких не увидишь в наших российских городах. Это не только актёры переднего плана, но и все, участвующие в кадре.
Несмотря на то, что прокатчики пишут об актёрах, в фильме я увидел только три игровые роли – сам Кусто (Ламбер Вильсен), его жена (Одри Тоту) и его сын Филипп (Пьер Нине). Пожалуй, ролями второго плана стали его сын Жан-Мишель (Бенжамин Лаверн)? невестка Жан (Хлоя Хиршман) и его помощник Бебер (Венсан Энен). Это всё, остальные персонажи появляются в картине эпизодически. Сценарий изобилует "Кушать подано", и, поэтому сложно сказать, как актёры играют. В предложенном сценарии, видимо, хорошо.
Сам Командор изображён жёстким человеком, который сам достигает того, чего хочет. И друзья, и семья это лишь средства достижения цели. Показано, как в переломные моменты своей жизни герой умеет вслушиваться и менять точку зрения, направление жизни, линию поведения. Как мне кажется, именно на этом и сконцентрировался режиссёр фильма, но фильм получился клиповым. Тянется-тянется эпизод и раз: уже другая сюжетная линия. Сложно переключаться так сразу, чтобы впасть в новую психологическую историю.
В общем, фильм неплохой, но выполнен так, как будто авторы мстили кому-то, пытаясь выпятить одни факты и спрятать другие. Но получился рассказ о жизни одинокого человека, который сам вроде хороший… Но при этом он отчаянно портит кровь окружающим, пытаясь соответствовать тому образу, который лепит из из него медиа.
В общем, было видно, что все очень хотели, чтобы фильм получился, но у режиссёра и продюсерской команды просто не хватило таланта.
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