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L'odyssée Одиссея 2016 / Франция
7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Одиссея»

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Наша рецензия

Обычно в биографических фильмах трудно найти какой-то определенный сюжет, который мог бы увлечь зрителя, особенно если речь идёт не о каком-то событии, а о целой жизни. Жизнь человека чаще всего проходит по стандартным пунктам, поэтому такие картины очень часто получаются скучными. Но режиссёр Жером Салль в своей «Одиссей» показал, что человеческая жизнь — лучший сюжет для фильма. Кадр из фильма «Одиссея» Вообще сюжет «Одиссеи» довольно прост:…

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shchega 3 декабря 2016, 18:54
Наискучнейший фильм! Очень мало интересных сюжетов.
3 декабря 2016, 18:54 Ответить
m9048800 15 декабря 2016, 20:52
Оценка
Фильм современный. Если бы я не знал, что это биографическое кино, то я бы об этом не догадался. Иногда кажется, что авторы приукрасили жизнь. Но нет, посмотрев в интернете я узнал, что факты, по большей части, подтверждаются. Скажем, сценарист умело обошёл семейную трагедию, когда Кусто-старший успешно судился со своим сыном за право использования его имени. Эта часть жизни Командора просто не показана.

Фильм красивый, видовой, с прекрасными красками и качественными съёмками. Картинку смотришь с удовольствием, здорово, красиво. Хороший подбор типажей актёров, таких не увидишь в наших российских городах. Это не только актёры переднего плана, но и все, участвующие в кадре.

Несмотря на то, что прокатчики пишут об актёрах, в фильме я увидел только три игровые роли – сам Кусто (Ламбер Вильсен), его жена (Одри Тоту) и его сын Филипп (Пьер Нине). Пожалуй, ролями второго плана стали его сын Жан-Мишель (Бенжамин Лаверн)? невестка Жан (Хлоя Хиршман) и его помощник Бебер (Венсан Энен). Это всё, остальные персонажи появляются в картине эпизодически. Сценарий изобилует "Кушать подано", и, поэтому сложно сказать, как актёры играют. В предложенном сценарии, видимо, хорошо.

Сам Командор изображён жёстким человеком, который сам достигает того, чего хочет. И друзья, и семья это лишь средства достижения цели. Показано, как в переломные моменты своей жизни герой умеет вслушиваться и менять точку зрения, направление жизни, линию поведения. Как мне кажется, именно на этом и сконцентрировался режиссёр фильма, но фильм получился клиповым. Тянется-тянется эпизод и раз: уже другая сюжетная линия. Сложно переключаться так сразу, чтобы впасть в новую психологическую историю.

В общем, фильм неплохой, но выполнен так, как будто авторы мстили кому-то, пытаясь выпятить одни факты и спрятать другие. Но получился рассказ о жизни одинокого человека, который сам вроде хороший… Но при этом он отчаянно портит кровь окружающим, пытаясь соответствовать тому образу, который лепит из из него медиа.
15 декабря 2016, 20:52 Ответить
Тоник 15 декабря 2016, 23:17
На удивление скучный и фальшивый фильм. Порывалась дважды уйти - не дали. Очень короткие рваные сцены, мелькающие одна за другой. Натужные кадры с претензией, слабо соотносящиеся с реальностью: отдельное спасибо за вид звёздного неба, наблюдаемого персонажами у костра, и стаю акул, численностью в пару десятков особей (включая мелких). Было ощущение, что режиссёру даже не доводилось проходить шторм на судне или сидеть за штурвалом самолёта, или плавать рядом с морскими обитателями - то, как он снял фильм, вообще не вызывало отклика узнавания, сопереживания. За весь фильм мне лишь единожды удалось на минуту погрузиться в происходящее: когда Бебер "знакомился" с классической музыкой.
В общем, было видно, что все очень хотели, чтобы фильм получился, но у режиссёра и продюсерской команды просто не хватило таланта.
15 декабря 2016, 23:17 Ответить
Анна 26 декабря 2016, 12:10
Оценка
Вот не правда! Фильм замечательный, автобиографический. Прекрасные съемки: океан, природа. Красивые актеры. Да конечно, фильм не в духе экшена, а в старом добром стиле!!!
26 декабря 2016, 12:10 Ответить
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