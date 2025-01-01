Испанский посол Если ваше величество не желает слышать слов, нам придется перейти к пушкам и посмотреть, услышите ли вы тогда.

Королева Елизавета I Английская Если будете угрожать таким образом, я вышвырну вас из моего королевства.

Испанский посол Но, ваше светлость. Вы ДОЛЖНЫ слушать.