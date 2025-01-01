Don PedroВидишь ли, Елена, вся беда в том, что ты считаешь врагов людьми. Разве не понимаешь, дорогая, что если так поступать, они перестают быть врагами. Подумай, к чему это приведёт: к концу патриотизма, к концу войны — это конец всего.
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Испанский посолЕсли ваше величество не желает слышать слов, нам придется перейти к пушкам и посмотреть, услышите ли вы тогда.
Королева Елизавета I АнглийскаяЕсли будете угрожать таким образом, я вышвырну вас из моего королевства.
Испанский посолНо, ваше светлость. Вы ДОЛЖНЫ слушать.
Королева Елизавета I АнглийскаяДолжен? Маленький человек, маленький человек, слово «должен» не для принцев. Наш совет соберётся и решит с вами. А пока — идите домой и заткнитесь!
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Queen Elizabeth I of EnglandМоя дорогая, я видела, как чёрные страхи превращаются в надежду. Надежду, пока не узнаешь, что её нет.