У меня есть фантазия. Что её больше нет. Я ничего не сделал. Я не собирался говорить такие глупые лжи. Я хотел понять, похож ли он на человека, убившего жену. Желать кому-то смерти — это завораживает. Я ничего плохого не сделал. Мы все в чём-то виноваты. Я писатель. Я пишу истории.