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Киноафиша Фильмы Ловушка Цитаты из фильма Ловушка

Цитаты из фильма Ловушка

Walter Stackhouse Давай, давай, давай!
Clara Stackhouse Ты — секс-маньячка.
Walter Stackhouse Раньше ты обожала мою манию. Давай попробуем вспомнить. Почему бы не начать с того, чтобы окрестить каждую комнату в этом доме?
Clara Stackhouse Пожалуйста, Уолтер. Не сегодня. Ты не можешь просто лечь и уснуть?
Walter Stackhouse Ах, чёрт. Когда же это, б#я, кончится, Клара? Почему ты такая несчастная?
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Kimmel Доказательства — не самое главное. Сомнения — вот что важно.
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Walter Stackhouse В чём разница между тем, чтобы желать кому-то смерти, и действительно что-то с этим делать?
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Walter Stackhouse У меня есть фантазия. Что её больше нет. Я ничего не сделал. Я не собирался говорить такие глупые лжи. Я хотел понять, похож ли он на человека, убившего жену. Желать кому-то смерти — это завораживает. Я ничего плохого не сделал. Мы все в чём-то виноваты. Я писатель. Я пишу истории.
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