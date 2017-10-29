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Новая эра Z Новая эра Z
Киноафиша Фильмы Новая эра Z Отзывы о фильме «Новая эра Z»
The Girl with All the Gifts Новая эра Z 2016 / США / Великобритания
7.5 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Новая эра Z»

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Наша рецензия

В прокат выходит фильм «Новая эра Z», практически подводящий черту под зомби-хоррорами  2016 года (осталось дождаться только «Поезда в Пусан» и «Вируса»). Поэтому после разгромленных  критиками и зрителями «Гордости и предубеждения и зомби» и «Мобильника» все надежды на годную жанровую картину пришлось направить именно в сторону ленты Колма МакКарти. И это не удивительно, ведь  «Новая эра Z», получившая такое…

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Андрей 29 октября 2017, 12:34
Оценка
фильм понравился!
не шедевр, но интересно было!
выделяю игру главной героини, девочки!
а так же симпатичная Джемма Артертон великолепна!
сюжет на 3ку по пяти бальной, утопия про мертвяков!(о чём в большей степени говорит концовка)
9ть баллов из 10ти!
29 октября 2017, 12:34 Ответить
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