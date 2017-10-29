В прокат выходит фильм «Новая эра Z», практически подводящий черту под зомби-хоррорами 2016 года (осталось дождаться только «Поезда в Пусан» и «Вируса»). Поэтому после разгромленных критиками и зрителями «Гордости и предубеждения и зомби» и «Мобильника» все надежды на годную жанровую картину пришлось направить именно в сторону ленты Колма МакКарти. И это не удивительно, ведь «Новая эра Z», получившая такое…
не шедевр, но интересно было!
выделяю игру главной героини, девочки!
а так же симпатичная Джемма Артертон великолепна!
сюжет на 3ку по пяти бальной, утопия про мертвяков!(о чём в большей степени говорит концовка)
9ть баллов из 10ти!
Авторизация по e-mail