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В прокат выходит фильм «Новая эра Z», практически подводящий черту под зомби-хоррорами 2016 года (осталось дождаться только «Поезда в Пусан» и «Вируса»). Поэтому после разгромленных критиками и зрителями «Гордости и предубеждения и зомби» и «Мобильника» все надежды на годную жанровую картину пришлось направить именно в сторону ленты Колма МакКарти. И это не удивительно, ведь «Новая эра Z», получившая такое…