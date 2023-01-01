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Новая эра Z Новая эра Z
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The Girl with All the Gifts Новая эра Z 2016 / США / Великобритания
7.0 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Награды и номинации фильма Новая эра Z

Вся информация о фильме
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Награда Карла Формана за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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