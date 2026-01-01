Оповещения от Киноафиши
Мария Авдюшко
Maria Avdyushko
Мария Авдюшко
Мария Авдюшко
Maria Avdyushko
Дата рождения
9 мая 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Таллин, Эстония
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Калев
(2022)
7.4
Товарищ ребёнок
(2018)
6.8
Только для сумасшедших
(1991)
Жанр
Все
Биография
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Год
Все
2023
2022
2018
2011
1991
Все
6
Фильмы
6
Актриса
5
Продюсер
1
5.9
Темный рай
Dark Paradise
драма
2023, Эстония
6
Невидимая борьба
Nähtamatu võitlus
боевик, комедия
2023, Эстония / Греция / Финляндия / Латвия
7.6
Калев
Kalev
драма
2022, Эстония
7.4
Товарищ ребёнок
Seltsimees laps
биография, драма, исторический
2018, Эстония
6.3
Дочь кладбищенского смотрителя
Surnuaiavahi tütar
драма
2011, Эстония / Финляндия
6.8
Только для сумасшедших
Ainult hulludele ehk halastajaõde
драма
1991, СССР
