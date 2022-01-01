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Неоконченная повесть
Неоконченная повесть, 1955: актеры и роли
Неоконченная повесть
1955 / СССР
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Неоконченная повесть, 1955: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фридрих Эрмлер
Fridrikh Ermler
В ролях
Сергей Бондарчук
Sergei Bondarchuk
Элина Быстрицкая
Elina Bystritskaya
Софья Гиацинтова
Евгений Самойлов
Евгений Лебедев
Юрий Толубеев
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