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В поисках Бабеля В поисках Бабеля
Киноафиша Фильмы В поисках Бабеля В поисках Бабеля, 2015: актеры и роли
Finding Babel В поисках Бабеля 2015 / Россия / Украина / Франция / Канада
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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В поисках Бабеля, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Новак David C. Novak
В ролях
Лив Шрайбер Лив Шрайбер Liev Schreiber Андрей Малаев-Бабель Антонина Пирожкова Марина Влади Марина Влади Marina Vlady Евгений Евтушенко
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