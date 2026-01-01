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Мирлан Абдулаев
Mirlan Abdulayev
Киноафиша
Персоны
Мирлан Абдулаев
Мирлан Абдулаев
Mirlan Abdulayev
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
6.9
Курманжан Датка — королева гор
(2014)
0.0
И я там был
(2013)
Фильмография Мирлан Абдулаев
6.9
Курманжан Датка — королева гор
Kurmanjan datka
биография, боевик
2014, Кыргызстан
И я там был
And I Was There
фэнтези, детский
2013, Россия
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