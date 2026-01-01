Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Море нашей надежды
Море нашей надежды
More nashey nadezhdy
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
приключения
О фильме
Остросюжетный фильм о спасении горящего иностранного судна моряками советского торгового флота.
Развернуть
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
1971
Премьера в мире
6 августа 1973
Производство
Odesskaya Kinostudiya
Другие названия
More nashey nadezhdy, Море нашей надежды
Режиссер
Георгий Овчаренко
В ролях
Роман Громадский
Лина Бракните
Владимир Балон
Юрий Дубровин
Гелена Ивлиева
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Море нашей надежды
6.6
Над нами Южный крест
(1965)
6.2
Матрос сошел на берег
(1957)
5.6
Мои дорогие
(1975)
6.9
Наперекор всему
(1972)
7.4
Начальник Чукотки
(1966)
7.6
Праздник печеной картошки
(1976)
5.7
Клад
(1975)
6.6
Остров Волчий
(1969)
7.4
Белые тучи
(1968)
0.0
Партитура на могильном камне
(1995)
7.2
Тринадцать
(1936)
6.4
Пятеро с неба
(1969)
5.5
5.4
IMDb
