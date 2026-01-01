Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Море нашей надежды
1 постер
Море нашей надежды

More nashey nadezhdy 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Остросюжетный фильм о спасении горящего иностранного судна моряками советского торгового флота.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 6 августа 1973
Производство Odesskaya Kinostudiya
Другие названия
More nashey nadezhdy, Море нашей надежды
Режиссер
Георгий Овчаренко
В ролях
Роман Громадский
Лина Бракните
Владимир Балон
Юрий Дубровин
Гелена Ивлиева
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
