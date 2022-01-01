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Корпус генерала Шубникова
Киноафиша Фильмы Корпус генерала Шубникова Корпус генерала Шубникова, 1980: актеры и роли
Корпус генерала Шубникова 1980 / СССР
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Корпус генерала Шубникова, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дамир Вятич-Бережных
В ролях
Анатолий Васильев Анатолий Васильев Anatoly Vasilyev Виктор Коршунов Евгений Леонов-Гладышев Евгений Леонов-Гладышев Марина Яковлева Марина Яковлева Сергей Проханов Сергей Проханов Петр Щербаков Петр Щербаков Алексей Эйбоженко
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