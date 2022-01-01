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Дом, 2016

2016 / Россия
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О фильме

Спектакли из репертуара МХТ им. А.П. Чехова возвращаются в федеральный проект «Театральная Россия». 19 апреля в 19:00 по московскому времени, для жителей 50 городов России предоставится уникальная возможность, увидеть спектакль «Дом» в прямой трансляции из МХТ имени А.П. Чехова. Успешный врач заболевает идеей купить дом, но мечта о приобретении загородного жилья упирается в реальную проблему — отсутствие необходимой суммы. В тот момент, когда герой решает обратиться за помощью к друзьям, начинается его непростое познание себя. Оказывается, стоит попросить денег в долг, и ты узнаешь, что один друг тебе завидует, другой презирает, третий считает выскочкой. Таким образом у героя появляется серьезный повод ответить на непростой вопрос: «Кто я такой?» и поделиться переживаниями со зрительным залом.

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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Режиссер
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Все актеры и съемочная группа
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