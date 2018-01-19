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Щенячья школа Щенячья школа
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Pick of the Litter

Щенячья школа, 2018

2018 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет фильма следует за пометом щенков с момента их до высшей ступени собачьей карьеры – становлением собаками-поводырями для слепых. Вместе с очаровательными щенками зритель пройдет через двухлетнюю одиссею, наблюдая за их дрессировкой и удивительными людьми, которые стараются как можно мягче направить их на путь служения человеку. Но только лучшие из них в конечном счете будут выбраны для столь сложной задачи. Смогут ли все щенки из помета пройти отбор и найти своих будущих хозяев? 

  • Фильм полностью снимался в школе для собак-поводырей GDB в Калифорнии. Дон Харди-младший и Дана Нахман, режиссеры-документалисты, в течение нескольких лет наблюдали за щенками из одного помета, проходящими обучение в этой школе.
  • Щенки, у которых не получается пройти все пять квалификационных тестов, отправляются в американские семьи в качестве простых домашних питомцев. В то же время собаки, идеально сдавшие все свои “экзамены”, используются для дальнейшего разведения щенков.
  • Обучение щенков происходит следующим образом: в возрасте года с небольшим каждому из них назначается персональный волонтер-дрессировщик, обязанный следить за их успехами. В фильме показано пять пар: щенки Патриот, Фил, Куколка, Потомак и Первоцвет, а также их дрессировщики Ник, Пэтти, Кэти, Линда и Ребекка.
  • Фильм получил очень успешный прием как у зрителей, так и у кинокритиков, и вскоре по его мотивам был запущен документальный телесериал.

Животные давно живут рядом с людьми и являются верными и преданными товарищами. Некоторые из них постоянно помогают людям с ограниченными возможностями, например, слепым. Авторы проекта рассказывают зрителю именно о таких питомцах. Формат UHD HDR поражает качественной картинкой на экране телевизора.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 31 октября 2019
Премьера в мире 19 января 2018
Возраст 12+
Режиссер
Дэна Начман
В ролях
Диана Мир
Терри Блоссер
Джанет Гирхерт
Шерон Крет
Все актеры и съемочная группа
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Щенячья школа
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