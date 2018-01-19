Щенячья школа, 2018

Сюжет фильма следует за пометом щенков с момента их до высшей ступени собачьей карьеры – становлением собаками-поводырями для слепых. Вместе с очаровательными щенками зритель пройдет через двухлетнюю одиссею, наблюдая за их дрессировкой и удивительными людьми, которые стараются как можно мягче направить их на путь служения человеку. Но только лучшие из них в конечном счете будут выбраны для столь сложной задачи. Смогут ли все щенки из помета пройти отбор и найти своих будущих хозяев?