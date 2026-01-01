Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Смерть на Ниле
Награды и номинации фильма Смерть на Ниле 1978
Оскар 1979
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Золотой глобус 1979
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
