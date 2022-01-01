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Смерть на Ниле
Смерть на Ниле, 1978: актеры и роли
Death on the Nile
Смерть на Ниле
1978 / Великобритания
7.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Смерть на Ниле, 1978: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Гиллермин
John Guillermin
В ролях
Питер Устинов
Peter Ustinov
Джейн Биркин
Jane Birkin
Лоис Чайлз
Lois Chiles
Бетт Дэвис
Bette Davis
Миа Фэрроу
Mia Farrow
Джон Финч
Jon Finch
Оливия Хасси
Olivia Hussey
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