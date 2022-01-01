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Смерть на Ниле Смерть на Ниле
Киноафиша Фильмы Смерть на Ниле Смерть на Ниле, 1978: актеры и роли
Death on the Nile Смерть на Ниле 1978 / Великобритания
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Смерть на Ниле, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Гиллермин John Guillermin
В ролях
Питер Устинов Питер Устинов Peter Ustinov Джейн Биркин Джейн Биркин Jane Birkin Лоис Чайлз Lois Chiles Бетт Дэвис Бетт Дэвис Bette Davis Миа Фэрроу Миа Фэрроу Mia Farrow Джон Финч Jon Finch Оливия Хасси Olivia Hussey
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