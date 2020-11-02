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Кристи Пую
Кристи Пую
Cristi Puiu
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Кристи Пую
Cristi Puiu
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Дата рождения
3 апреля 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Кристи Пую
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Фильмография Кристи Пую
Мальмкрог
драма, исторический
2020, Румыния / Сербия / Швейцария / Швеция / Босния и Герцеговина / Македония
5.0
Сьераневада
драма
2016, Румыния / Франция / Босния и Герцеговина / Хорватия / Македония
7.0
Смерть господина Лазареску
драма
2005, Румыния
8.0
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