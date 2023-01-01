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Сьераневада Сьераневада
Киноафиша Фильмы Сьераневада Сьераневада, 2016: актеры и роли
Sieranevada Сьераневада 2016 / Румыния / Франция / Босния и Герцеговина / Хорватия / Македония
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Сьераневада, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристи Пую Кристи Пую Cristi Puiu
В ролях
Мими Брэнеску Mitrica Stan Богдан Думитраке Bogdan Dumitrache Эугения Босынчяну Eugenia Bosânceanu Ана Чонтя Ana Ciontea Валер Деллакеза Valer Dellakeza
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