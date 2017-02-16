Наша рецензия

Каждый день – это брат-близнец предыдущего. 6.15 – подъем; кукурузные хлопья на завтрак; дорога на автовокзал. Потом весь день за рулем под чью-то монотонную болтовню – о погоде, о боксе, о девушках. Затем – дорога домой. Поправить кем-то сдвинутый ящик для писем, поцеловать в щеку жену, вывести на прогулку косолапенького бульдога… А, и про дежурный бокал в местном пабе, конечно же, не забыть. Вот и весь день. Который повторяется пять раз в неделю бессчетное…