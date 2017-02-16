Каждый день – это брат-близнец предыдущего. 6.15 – подъем; кукурузные хлопья на завтрак; дорога на автовокзал. Потом весь день за рулем под чью-то монотонную болтовню – о погоде, о боксе, о девушках. Затем – дорога домой. Поправить кем-то сдвинутый ящик для писем, поцеловать в щеку жену, вывести на прогулку косолапенького бульдога… А, и про дежурный бокал в местном пабе, конечно же, не забыть. Вот и весь день. Который повторяется пять раз в неделю бессчетное…
В картине все на своих местах: сценарий, диалоги, операторская работа, отдельно порадовал юмор, построенный на фигурах умолчания и некой абсурдности повседневных монотонных дел.
Сходите в кино, посмотрите новый шедевр Джима Джармуша и убедитесь, что настоящее американское кино - это "Патерсон", а не пресловутый Голливуд.
Первое ощущение это разочарование. Во время фильма несколько раз задремал.
Когда американцы отходят от канона снимать фильмы "красиво" т.е. через цвет, необычный операторский подход, диалоги, атрибутику, вопиющую харизматику раскрывать внутренний мир героя и хватаются за стиль близкий к натуралистике получается как-то скучно, не умно и не вдохновляюще. Иллюзия любительской съемки и отказ от операторский изысков выстреливало в Идиотах Фон Триера, но в данном случае смотрится слабо.
От главного героя Патерсона сквозит импотенцией, в купе с эмоциональной выхолощенностью, заторможенностью, ведомостью. Не темпераментный поэт, описывающий отстраненно свои ощущения, это не американский герой. Это скорее герой японского кинематографа, корейского ну или китайского. Продукт буддийской культуры, странно смотрящейся в голливудской интерпретации.
Если вам интересна фантазия Джармуша о внутреннем мире маленького человека, то возможно вы получите удовольствие от просмотра.
Первый фильм Джармуша, который понравился. И больше подходит для домашнего просмотра.
Новый фильм Джима Джармуша относится к таким фильмам, которые не рекламируют и показывают по 1 сеансу в день. Но там не менее на этом одном сеансе показа фильма в оригинале с субтитрами собрался полный зал. Патерсон (Paterson, 2016, Джим Джармуш) вышел почти год назад в мировом прокате и был в программе каннского кинофестиваля. Об этом фильме очень сложно писать, потому что в общем на экране ничего толком не происходит.
Сюжет рассказывает о молодом человеке Патерсоне, который работает водителем автобуса в городе Патерсон, родиной нескольких известных американских поэтов. Фильм охватывает одну неделю его жизни, и мы видим, что каждый его день поход на предыдущий, жизнь абсолютно размеренная и только его девушка с безумными идеями разнообразит его существование. Но Патерсон - не просто водитель автобуса, он поэт. И в этой обыденности он видит столько прекрасного, что каждый день находит, что записать в свою тайную записную книжку. К сожалению, это то описание, которое вы найдете на любом сайте о кино. Но это абсолютно не важно. Важны самые мелкие детали, улыбки, взгляды, невероятно проницательные фразы, о которых просто невозможно рассказать, это стоит посмотреть. Вы должны быть готовы, что в фильме не произойдет абсолютно ничего. Когда вы примете это, начните обращать внимание на окружение, постановку сцены, милого пса и самого Адама Драйвера, который играет главного героя. В этом фильме нет шуток, таких мест, где в сценарии пишут: "Зрители смеются". Но когда каждый день английский бульдог приводит Патерсона в бар или когда Лора придумывает новое увлечение, зрители правда смеются. Фильм очень глубокий, романтичный и поэтичный. Он наполнен этим воодушевляющим состоянием. Когда я вышла из кинотеатра, на душе было как-то очень легко и просто. И это общее ощущения покоя и счастья. Многие фильмы рассказывают о борьбе, покорении мира и достижении мечты. А Патерсон счастлив. И это чувство как-то передается зрителям.
Дом-работа, работа-дом, один и тот же маршрут, одни и те же действия. Рутина и тоска зеленая. Удивительно, но даже в обыденности можно творить и созерцать. Посмотрите на неделю жизни простого водителя автобуса из небольшого провинциального городка Патерсон: возможно, кто-то узнает в нем себя, а кто-то задумается, а правильно ли он живет?
Каждое утро Патерсон (Адам Драйвер) просыпается рано, завтракает, идет на работу, где в перерывах пишет стихи, затем возвращается домой, выгуливает пса Марвина, а вечером выпивает кружку пива в баре. Муза молодого поэта Лора (Гольшифте Фарахани) каждый день выдумывает что-то эдакое: от дизайна штор либо до рецепта пирога, мечтает разбогатеть на продаже капкейков собственного производства либо стать кантри-певицей мирового масштаба. Лора знает о таланте своего мужа, но Патерсон не читает ей свои стихи, предпочитая цитировать строки своего любимого американского поэта Уильяма Карлоса Уильямса (который, к слову жил в Патерсоне и работал врачом) . Последний вдохновляет Патерсона своей простотой и скромностью.
Джим Джармуш снял ленту о созерцании и умении наслаждаться обыденным – то, что сегодня называют «скукой», «рутиной» и от чего стараются бежать. Поглядите-ка на поэта в комбинезоне водителя: его вдохновляет даже коробок спичек. При всей кажущейся рутинной жизни Патерсон умеет видеть прекрасное в мелочах. В отличие от своей активной, фонтанирующей идеями жены, Патерсон не имеет амбиции, мечты, стремления. Он просто живет, послушно следуя маршруту своей жизни, охотно принимая все идеи и предложения Лоры.
Мы уже поняли: Патерсон предпочитает писать стихи в стол, даже не думая однажды опубликовать свое творчество. С одной стороны, эта простота, скромность и даже некоторая бесхребетность украшают провинциального поэта. С другой стороны, он изолирует себя от мира, доверяя свои чувства лишь «секретной тетради», за что однажды поплатится.
Джармуш наполняет маленький провинциальный городок поэзией неспроста: «Патерсон» – это город и поэма Карлоса Уильямса, место, где провел детство битник-бунтарь Ален Гинзберг. Патерсон (человек и город становятся неотделимы друг от друга) встречает на своем пути поэтов: будь то девочка или японец, почитающий творчество Уильямса. Стихи прекрасно дополняют фильм, порой кажется, что фильм является иллюстрацией поэтического сборника, собранного Джармушем. Чего стоят черно-белые формы, ежедневно создаваемые творческой натурой Лорой.
В целом, у Джармуша получился глубокий поэтический фильм с неспешным сюжетом – обязательно посмотрите его в компании друзей либо на свидании. Несмотря на поэтичность, «Патерсон» отрезвляет мечтателей-пустословов и ставит под сомнение идеалы дауншифтеров.
8 из 10.
Патерсон - имя города и главного героя, и эта одноименность зарифмована в фильме вместе со многими другими приемами. Этот фильм - неспешный обзор нескольких жизней и одного американского городка. Здесь есть весь распорядок дня протагониста и окружающих его людей. Мы узнаем, куда персонаж Адама Драйвера идет на обед и после работы и как в каждом дне находит пару нехитрых радостей: смотреть на водопад, пить кружку пива за стойкой бара, писать стихотворение - которое вдохновлено реальностью, коробком спичек из дома или любовью девушки Лауры.
Девушка главного героя, хоть ее показывают преимущественно вместе с Патерсоном и дома, тоже хорошо прописанный персонаж. Она - его противоположность в смысле творчества. Патерсон методично занимается одним искусством, не стремится его показывать и до конца фильма не считает себя поэтом. Лаура - находит творчество во всем окружающем пространстве, перепрыгивает с готовки на музыку и раскрашивание стен, стремится заработать на своих творениях. С капкейками вопрос сложный: они и пирог Лауры, возможно, невкусные, либо просто не нравятся Патерсону, но тем не менее хорошо продаются на субботнем рынке. Возможно, это метафора того, что он не совсем верит в неё или не принимает в глубине души ее способ творчества. Он - методичный последователь и ценитель одного поэта, уроженца его родного города, что довольно логично и упорядоченно. В конце в каком-то смысле именно Уильям Карлос Уильямс вновь, замыкая круг творчества и фильма, с помощью туриста из Японии даёт герою то, что ему нужно больше всего в тот момент.
Рифмы и цикличность в фильме - отдельная история, повторяется все, от времени до маршрутов, от мелочей до глобальных вещей (каждый день начинается одинаково, кино начинается и заканчивается с одного дня недели; герой встречает каждый день близнецов; узоры его девушки - всегда одного цветового сочетания; пес Марвин каждый день толкает столбик почтового ящика и так далее).
Одна из встреченных героем в автобусе парочек - актеры из «Королевства полной луны», играющие тех же героев, то есть Джармуш выходит на какой-то новый уровень метафизики, пользуясь в «Патерсоне» не только своими приемами, но и заимствованными у не менее стильного Уэса Андерсона. Он не берет фирменную симметрию Уэса, но страшная и вдохновляющая история, рассказанная подростком, превзошедшим интеллектуально свой возраст - это от Андерсона.
Тем не менее это фильм из вселенной Джима Джармуша, режиссера со своим почерком, который всегда использует повторяющиеся мотивы и приемы, цитирует сам себя, берет особенных героев - обычно они немного чудики/маргиналы, неприкаянные, отправляющиеся в путешествие, в реальный или метафорический путь. У него всегда важны музыка и красота, город иди любое другое пространство выступают отдельным героем. Происходящее неспешно, разговоры необычны и многозначительны. Я не слишком люблю большинство его фильмов: в них много горечи. В Патерсоне же её нет: жизнь героев простая, но счастливая, все друг друга знают, опасность оборачивается игрушечным пистолетом, за углом поджидает только милая диковинка, а уличные хулиганы не украдут дорогостоящего пса, а пожелают быть осторожным, на что спокойный и дружелюбный главный герой только добродушно посмеется.
Главные герои не проявляют никакого негатива, поддерживают один второго в начинаниях. Они в реальности, лишенной политических разногласий, шокирующих новостей и избытка информации. Патерсон даже не пользуется мобильным. Провинциальные городки и без того обычно немного замершие во времени, тут же Джармуш это усиливает. Только вдохновение, скамейка, закольцованный путь по одному маршруту автобуса и волшебной красоты водопад.
Показывая всего неделю жизни одного жителя провинции, Джармуш умудряется поговорить о творчестве, любви, цикличности жизни, переизбытке информации. Это минималистичный, спокойный, фильм, зарифмованный, как танец.
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