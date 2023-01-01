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Патерсон Патерсон
Киноафиша Фильмы Патерсон Патерсон, 2016: актеры и роли
Paterson Патерсон 2016 / США
7.4 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Патерсон, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джим Джармуш Джим Джармуш Jim Jarmusch
В ролях
Адам Драйвер Адам Драйвер Adam Driver Голшифте Фарахани Голшифте Фарахани Golshifteh Farahani Кара Хэйуорд Кара Хэйуорд Kara Hayward Стерлинг Джеринс Стерлинг Джеринс Sterling Jerins Джаред Гилман Джаред Гилман Jared Gilman Луис Да Силва мл. Луис Да Силва мл. Luis Da Silva Jr. Уильям Джексон Харпер Уильям Джексон Харпер William Jackson Harper Фрэнк Хартс Фрэнк Хартс Frank Harts
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