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Патерсон
Патерсон, 2016: актеры и роли
Paterson
Патерсон
2016 / США
Трейлер
7.4
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 7.3
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Патерсон, 2016: актеры и роли
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Режиссер
Джим Джармуш
Jim Jarmusch
В ролях
Адам Драйвер
Adam Driver
Голшифте Фарахани
Golshifteh Farahani
Кара Хэйуорд
Kara Hayward
Стерлинг Джеринс
Sterling Jerins
Джаред Гилман
Jared Gilman
Луис Да Силва мл.
Luis Da Silva Jr.
Уильям Джексон Харпер
William Jackson Harper
Фрэнк Хартс
Frank Harts
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