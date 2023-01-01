Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Патерсон
Фильмы похожие на Патерсон
Paterson
Патерсон
2016 / США
Смотреть трейлер
7.4
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
Билеты от 250 ₽
Смотрите за 1
Билеты от 250 ₽
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Патерсон
Вся информация о фильме
Аннетт
драма, мюзикл
2021, США / Франция
5.0
Мёртвые не умирают
комедия, ужасы
2019, США
5.0
Генезис 2.0
документальный
2018, Китай / Россия / США / Швейцария / Южная Корея
7.0
Сердце любви
драма
2017, Польша
6.0
Петербург. Только по любви
комедия, мелодрама
2016, Россия
7.0
Gimme Danger. История Игги и The Stooges
документальный
2016, США
7.0
Женщины ХХ века
комедия
2016, США
7.0
Пока мы молоды
комедия, драма
2014, США
6.0
Фрэнк
комедия, драма, детектив
2014, Великобритания / Ирландия
7.0
Голодные сердца
триллер, драма
2014, Италия
6.0
Тропы
биография, приключения, драма
2013, Австралия
7.0
Выживут только любовники
фантастика, триллер, драма
2013, США
7.0
Милая Фрэнсис
комедия
2012, США
5.0
Танец Дели
драма
2012, Россия
7.0
История Элли
мистика
2009, Иран / Франция
8.0
Сломанные цветы
комедия
2005, США / Франция
7.0
Кофе и сигареты
драма
2003, США / Япония / Италия
7.0
Пес-призрак: Путь самурая
драма, триллер
1999, Германия / США / Франция / Япония
7.0
Мертвец
криминал, вестерн, драма, приключения
1995, США / Германия / Япония
7.0
Ночь на земле
драма, комедия
1991, США
8.0
Таинственный поезд
комедия, драма
1989, США
6.0
Вне закона
комедия, драма
1986, США / ФРГ
7.0
Более странно, чем в раю
комедия, драма
1984, США / ГДР
6.0
Страннее, чем рай
комедия, драма
1984,
8.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет
Алешей Поповичем восхищалась вся страна: каким подлецом богатырь был при жизни
В сто раз лучше Шурыгиной: какую красотку отхватил Семенов после выхода из тюрьмы
После ухода матери: все семейство Стриженова вздохнуло с облегчением
Скачет от счастья: Костомаров объявил о долгожданном событии
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
На Аверина даже не посмотрит: вот как выглядит красавец-муж Якуниной
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить