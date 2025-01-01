Japanese PoetМоя поэзия только на японском. Переводов нет.
Japanese PoetПоэзия в переводе — это как принимать душ в плаще.
Young PoetВода падает. Вода падает с яркого неба. Она падает, как волосы, спадающие на плечи юной девушки. Вода падает, образуя лужи на асфальте — грязные зеркала с облаками и домами внутри. Она падает на крышу моего дома. Она падает на мою мать и на мои волосы. Большинство людей называют это дождём.
LauraТы поздно ещё, дорогая. Твои тихие волшебные часы тебя не разбудили.
DonnyРаз уж спросил — нет, далеко не в порядке. Моей дочке нужны брекеты, машине нужна замена коробки передач, жена хочет поехать во Флориду, а по ипотеке я отстаю с платежами, дядя из Индии звонил, просит денег на свадьбу племянницы, да и на спине какой-то странный зуд. Всё, что хочешь, брат. А у тебя как?