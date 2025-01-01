Меню
Цитаты из фильма Патерсон

Japanese Poet Иногда пустая страница открывает больше возможностей
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paterson Похоже, тебе правда нравится поэзия?
Japanese Poet Я дышу поэзией.
[пауза]
Paterson Так ты пишешь стихи?
Japanese Poet Да.
[пауза]
Japanese Poet Мои блокноты.
Paterson А, понятно.
Japanese Poet Моя поэзия только на японском. Переводов нет.
[пауза]
Japanese Poet Поэзия в переводе — это как принимать душ в плаще.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Young Poet Вода падает. Вода падает с яркого неба. Она падает, как волосы, спадающие на плечи юной девушки. Вода падает, образуя лужи на асфальте — грязные зеркала с облаками и домами внутри. Она падает на крышу моего дома. Она падает на мою мать и на мои волосы. Большинство людей называют это дождём.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura Ты поздно ещё, дорогая. Твои тихие волшебные часы тебя не разбудили.
Paterson Да, сегодня они сработали с опозданием.
Laura Иногда внутри просто нет сил вставать. Ты когда-нибудь так чувствуешь?
Paterson Сегодня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doc Патерсон, у тебя всё ещё нет мобильника?
Paterson А, нет. Нет, я не хочу. Это было бы как поводок.
Doc А у половинки есть?
Paterson Да, у неё есть. И ноутбук, и айпад...
Doc Она не хочет, чтобы у тебя был?
Paterson Нет. Ей нормально. Она меня хорошо понимает.
Doc [бормочет] Везунчик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paterson Доброе утро, Донни.
Donny Готов к делу, Патерсон?
Paterson Да.
[пауза]
Paterson Всё в порядке?
Donny Раз уж спросил — нет, далеко не в порядке. Моей дочке нужны брекеты, машине нужна замена коробки передач, жена хочет поехать во Флориду, а по ипотеке я отстаю с платежами, дядя из Индии звонил, просит денег на свадьбу племянницы, да и на спине какой-то странный зуд. Всё, что хочешь, брат. А у тебя как?
Paterson У меня всё нормально.
Donny Ну что ж, хорошего дня.
Paterson И тебе тоже.
Donny Да не, вряд ли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Everett Ты любишь кого-то больше всего на свете. Ты... боготворишь её. Ты не хочешь жить без неё, а она говорит, что не хочет тебя. Ты просто... ничто.
Doc Чёрт, брат! Тебе бы в актёры.
Everett [кивает] Я... актёр.
[Патерсон отворачивается и пытается не рассмеяться]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Everett Без любви зачем вообще что-то делать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paterson Ты мне не нравишься, Марвин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doc Сегодня меня конкретно рвут.
Paterson С кем играешь?
Doc Сам с собой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura Написал что-нибудь новое?
Paterson Немного, да. Работаю над стихотворением для тебя.
Laura Любовное стихотворение?
Paterson Да, наверное, если оно для тебя — значит любовное. Оно как-то навеяно нашими спичками Ohio Blue Tip.
Laura Правда? Там упоминается маленькая форма мегафона, которую образуют буквы?
Paterson [удивлённо] Да, на самом деле, да.
Laura Как красиво. Не могу дождаться, когда смогу его прочитать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Первые реплики]
Laura Ммм.
[пауза]
Laura Мне приснился прекрасный сон. У нас было двое детей. Близнецы.
Paterson Хм.
Laura Если бы у нас были дети, ты бы хотела, чтобы они были близнецами?
Paterson Ммм... М-м. Да. Близнецы. Конечно, почему бы и нет?
[пауза]
Paterson По одному на каждого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paterson Если бы ты когда-нибудь ушла от меня, я вырвал бы своё сердце и никогда не вставил обратно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paterson У нас на ужин пирог?
Laura Да, но ужинный пирог.
Paterson О.
Laura Как ты думаешь, что внутри?
Paterson Внутри секретного пирога? Эээ... не знаю, рыба?
Laura Нет, не рыба, глупенький! Хочешь, скажу?
Paterson Да, пожалуйста!
Laura Ладно.
[глубокий вдох]
Laura Чеддер и брюссельская капуста.
Paterson Серьёзно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paterson Есть что-нибудь, что мы можем сделать?
Doc Нет, я всегда говорю — не пытайся ничего менять, иначе станет только хуже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura [полусонная] Мне нравится, как ты пахнешь, когда приходишь домой вечером.
Paterson [шёпотом] А чем я пахну?
Laura Ты слегка пахнешь... пивом.
[Патерсон нежно её целует]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Male Student Ты думаешь, в Патерсоне ещё есть какие-нибудь анархисты?
Female Student Ты имеешь в виду кроме нас? Вряд ли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura Мне снилось, что мы в древней Персии. И... ты ехала на слоне. Большом, серебряном слоне.
Paterson Серебряном слоне?
Laura Да. Ты была такая красивая.
Paterson В древней Персии были слоны?
Laura [смеётся] Не думаю. По крайней мере, не серебряные.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura Ты выглядишь немного усталым. Ты вернулся домой немного позже. Как прошёл твой день?
Paterson Ну, было до тех пор, пока автобус не сломался.
Laura Автобус сломался? Это было опасно?
Paterson Нет, просто... он заглох. Это была электрическая проблема.
Laura Электрическая проблема? Это могло взорваться и превратиться в огненный шар?
Paterson [хихикает] Нет, нет. Это просто старый автобус.
Laura Ну, я думаю, им стоило бы дать своему лучшему водителю, который ещё и отличный поэт, новый автобус. Это минимум, что они могли сделать.
Paterson Город Патерсон? Вряд ли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Japanese Poet Извините?
Japanese Poet ага
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura [о разрушенной тетради] Хотела бы я, чтобы ты прочитал мне несколько своих последних стихов. Может, я могла бы их запомнить.
Paterson Ничего. Это были просто слова. Написанные на воде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Everett Ну, как всегда говорят: «Солнце всё так же встаёт каждое утро и садится каждый вечер». Всегда новый день. Верно?
Paterson Да. Пока что.
Everett Пока что?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura Я знаю, что это глупо, но я так рада новому фермерскому рынку. Если мои кексы произведут фурор, может, у меня получится очень успешный бизнес.
Paterson Это было бы потрясающе, дорогая.
Laura И знаешь что ещё? Моя гитара должна приехать сегодня. Моя арлекин-гитара прямо от Эстебана.
Paterson Эстебан лично доставит её?
Laura [смеётся] Кто знает?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura Говоря о тайном пироге, я хотела кое-что рассказать тебе про твою тайную тетрадь.
Paterson Что?
Laura Слышал когда-нибудь про старого итальянского поэта по имени... Петрарка? Так?
Paterson Ммм, Петрарка. Он усовершенствовал сонет.
Laura Я читала в интернете, что одна из его первых книг стихов называлась «Тайная книга», как и твоя.
Paterson Я этого не знал! Ты прочитала. Просто наткнулась на это в сети.
Laura И ещё, он писал все свои любовные стихи прекрасной девушке по имени... та-дам! Лаура!
Paterson Это правда!
Laura Так что у тебя много общего с другими великими и знаменитыми поэтами, видишь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doc Лу Костелло — наверное, самый известный человек из Патерсона.
Paterson Да, наверное. Ну, у него есть статуя, и у него есть собственный парк.
Doc Слушай, у Александра Гамильтона тоже есть статуя, у других тоже есть статуи, но у них нет своего парка! Чёрт, даже Фетти Уапа нет своего парка!
[оба смеются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
