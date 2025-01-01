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Собачье сердце
Цитаты из фильма Собачье сердце
Цитаты из фильма Собачье сердце
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Цитаты
[из трейлера]
Она сама, рассказчица
Я хочу рассказать вам историю об одной истории, и она о том времени, когда я понял, что большинство взрослых понятия не имеют, о чём говорят.
🧡
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🥺
🤔
🥱
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