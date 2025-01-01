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Киноафиша Фильмы Собачье сердце Цитаты из фильма Собачье сердце

Цитаты из фильма Собачье сердце

[из трейлера]
Она сама, рассказчица Я хочу рассказать вам историю об одной истории, и она о том времени, когда я понял, что большинство взрослых понятия не имеют, о чём говорят.
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