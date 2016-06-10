«Собачье сердце»: Рецензия Киноафиши

Дневник Лори Андерсон: игра в классики

В прокате – дебютный фильм американской певицы-перформансистки Лори Андерсон «Собачье сердце» – картина, объединившая в себе собственную историю и философию режиссера.

Кадр из фильма «Собачье сердце»

Фильм Лори строится вокруг ее питомицы – рэт-терьера Лолабель – собственно, картина и состоит из кадров, на которых почти везде – собака. Лолабель покупают в зоомагазине, Лолабель резвится на лужайках, Лолабель старательно исследует новый район. Лолабель, уже ослепшая, учится рисовать и играть на фортепиано. Все эти сцены сопровождаются голосом, музыкой и рисунками Андресон.

Кадр из фильма «Собачье сердце»

И тем не менее это не просто любовно задокументированное свидетельство существования на земле Лолабель. Лори обращается к своей истории жизни и истории жизни человечества – и предлагает зрителю разделить эту рефлексию. К примеру, режиссер описывает каникулы в 2001 году, которые она провела вместе с собакой в горной местности – и рассказывает, как однажды ястреб попытался напасть на терьера сверху, издалека приняв ее за кролика. Буквально в это же время в Нью-Йорке террористы атакуют башни-близнецы. «Так я поняла, что нападать могут и с воздуха», – слышатся слова Андерсон. Размышления о тревожных переменах в жизни наполняют пространство, перемежаясь с рассказами о семье, жизни и смерти друзей.

Кадр из фильма «Собачье сердце»

Эти отдельные кусочки составляют коллаж, который, повествуя о Лори и Лолабель, одновременно будет открывать нам нас самих. Любители постмодернизма с удовольствием обнаружат в фильме отголоски кортасаровской игры в классики: мы переводим взгляд от клеточки к клеточке и – о чудо – узнаем что-то о себе. Тем более, что клеточки так прекрасно визуализированы: здесь и жизнь «с нижней точки», и размытая картинка (именно так видят мир собаки), и однотонные анимационные вставки.

Кадр из фильма «Собачье сердце»

Медитативность усиливает присутствие в картине буддизма: рассказы о том, как постепенно живое существо прекращает свое существование, как отдаляется от всего, что любил – «и две ламы крикнули ему в ухо: ты умер! теперь ты мертвый». Показывая свое видение того, как прощалась с этим миром Лолабель, Лори уходит к обобщению – теме любви и смерти. И собака, если угодно, выступает как бы «дверями восприятия» этих тем. Да и можно ли было отыскать более подходящего героя, чем животное, в которое природой заложены и привязанность, и способность сострадания? Так личная история переходит в масштаб вселенной.

Александра Подольникова

В русском прокате с 9 июня. Расписание и покупка билетов на фильм «Собачье сердце»