Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Охота" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Баба Яга. Начало Баба Яга. Начало
Киноафиша Фильмы Баба Яга. Начало Отзывы о мультфильме «Баба Яга. Начало»
Баба Яга. Начало 2018 / Россия
мало голосов Оцените
1 голос
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Баба Яга. Начало»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Последние годы в афишах кинотеатров все чаще появляются названия отечественных мультфильмов. Многие из них могут смело вступить в конкуренцию с зарубежной анимацией как по качеству картинки, так и по сюжетным перипетиям. Создатели «Бабы Яги. Начало» пытаются удержаться на двух стульях, соединив в себе и типично русско-народное начало (не совсем удачная стилизация на книжные иллюстрации, больше похожая на старую компьютерную игру, что, впрочем, тоже выглядит неплохо) и современную…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Евгений Стародуб 4 ноября 2018, 08:26
Посмотрел только трейлер. Ребенка не поведу однозначно - столетняя наплевательская графика, некачественная озвучка, халтура. С учетом цен в кинотеатрах - сплошное издевательство над зрителем и российской мультипликацией, с ее более чем столетней историей.
4 ноября 2018, 08:26 Ответить
marina-zaza 14 ноября 2018, 12:01
Оценка
Посмотрев трейлер категорически не хотела вести 7 летнего ребёнка на мультфильм, НО ребёнок настоял и вот мы на сеансе. Оказалось что мультфильм вовсе не плохой, я бы даже сказала интересный, со слов ребёнка «классный». Графика меняется в течение сеанса из нарисованной в компьютерную.
14 ноября 2018, 12:01 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мумиёшки
Мумиёшки 1 комментарий
Вызов
Вызов 230 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 21 комментарий
14+: Продолжение
14+: Продолжение 11 комментариев
Мать
Мать 2 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Без фильтров
Без фильтров
2022, США, триллер
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App