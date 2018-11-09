«Баба Яга. Начало»: Рецензия Киноафиши

Не давши слово – держись, а давши – крепись

Последние годы в афишах кинотеатров все чаще появляются названия отечественных мультфильмов. Многие из них могут смело вступить в конкуренцию с зарубежной анимацией как по качеству картинки, так и по сюжетным перипетиям. Создатели «Бабы Яги. Начало» пытаются удержаться на двух стульях, соединив в себе и типично русско-народное начало (не совсем удачная стилизация на книжные иллюстрации, больше похожая на старую компьютерную игру, что, впрочем, тоже выглядит неплохо) и современную визуализацию (напротив – модная компьютерная игра). Однако смешение стилей путает общее впечатление, слияния не происходит из-за большой разницы компонентов, и в итоге выходит продукт, хоть и заслуживающий зрительского внимания, но ничем не примечательный.

Создатели не изменяют традициям русских сказок, и мультфильм начинается с зачина. Маленькая племянница Бабы Яги одиноко бродит по лесу, тренируя свои волшебные силы, доставшиеся ей от тетки-колдуньи. Здесь простодушная девчонка знакомится со своей ровесницей Златой, хитрой гордячкой, мечтающей завладеть миром с помощью книги заклинаний, которую она бессовестно украдет у Яги. Здесь сразу бросается в глаза необычная внешность ведьмы - бабка ежка оказывается очаровательной девушкой с копной рыжих волос, а не страшной злой ведьмой. Впрочем, это единственное небанальное решение в мультфильме, а все остальное сделано по предельно традиционному сюжету. Хотя это и не помешает анимации быть популярной, вечный конфликт добра и зла всегда по вкусу зрителю, а добрый посыл создателей «Бабы Яги. Начало» в данном случае является приятным бонусом для воспитания детской аудитории.

Главные мульткритики (дети) могут остаться довольны еще и по причине красочного изображения некоторых героев. Так, в помощниках у Бабы Яги оказываются сразу несколько очаровательных существ: шишки-близняшки, боевой козёл и невероятного обаяния Котофей, отвечающий не только за количество «милоты» на экране, но и за юмор, который оценит и взрослая часть аудитории. Особенно смешной и своевременной шуткой будет рассказ о том, как царевна ждала свой трон, а получила тысячу коробок с инструкцией, как собрать его самостоятельно.

Несмотря на все банальности сюжета, лейтмотив, как полагается, объемный и достойный уважения. Главная героиня хочет спасти своего отца от смертельного заклинания, которым усыпила его злая ведьма Беладонна. Это чувство любви к ближнему ведет ее через все препятствия, наполняя дух маленькой девочки смелостью и абсолютным бесстрашием. Однако мультфильм работает не только на уровне сантиментов, и придирчивый глаз останется довольным визуальной стороной «Бабы Яги», вспомнив все пройденные в молодости компьютерные игры (нужно уточнить, что речь здесь идет о той части мультфильма, в которой события происходят в настоящем). Герои даже ходят так, что хочется скорей зайти в свой профиль и начать управлять ими, побродить по замку или лесу и выполнить обязательные задания. В данном случае это безусловный плюс мультфильма, это знак того, что контакт есть, и временные связи не утеряны, а значит можно доверять создателям и слова своего держаться.

Варвара Цыпина

В прокате с 8 ноября 2018

Расписание и покупка билетов на мультфильм «Баба Яга. Начало»