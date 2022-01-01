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Мой сын
Мой сын, 1928: актеры и роли
Мой сын
1928 / СССР
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Мой сын, 1928: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Евгений Червяков
В ролях
Геннадий Мичурин
Анна Стен
Людмила Семенова
Николай Черкасов
Nikolay Cherkasov
Петр Березов
Федор Никитин
Надежда Ермакович
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