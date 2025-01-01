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Какое оно, море?
Какое оно, море?
Kakoe ono, more?
18+
Напомним о выходе в прокат
детский
семейный
О фильме
История шестилетнего мальчика, который отправляется с рыбаками к морю на время путины. Наблюдая людей, Сашук познает цену добра и зла, справедливости и корысти, ищет ответы на трудные вопросы жизни.
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
1961
Премьера в мире
25 декабря 1964
Дата выхода
25 августа 1965
Россия
Производство
Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Kakoe ono, more?, A jaké je more?, Der Junge am Meer, Der Junge und das Meer, Gwiazdy w morzu, Какое оно, море?
Режиссер
Эдуард Бочаров
В ролях
Светлана Дружинина
Вадим Захарченко
Николай Крючков
Станислав Любшин
Василий Шукшин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.4
Оцените
15
голосов
7.3
IMDb
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