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Постер фильма Какое оно, море?
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Киноафиша Фильмы Какое оно, море?

Какое оно, море?

Kakoe ono, more? 18+
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О фильме

История шестилетнего мальчика, который отправляется с рыбаками к морю на время путины. Наблюдая людей, Сашук познает цену добра и зла, справедливости и корысти, ищет ответы на трудные вопросы жизни.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1961
Премьера в мире 25 декабря 1964
Дата выхода
25 августа 1965 Россия
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Kakoe ono, more?, A jaké je more?, Der Junge am Meer, Der Junge und das Meer, Gwiazdy w morzu, Какое оно, море?
Режиссер
Эдуард Бочаров
В ролях
Светлана Дружинина
Светлана Дружинина
Вадим Захарченко
Николай Крючков
Николай Крючков
Станислав Любшин
Станислав Любшин
Василий Шукшин
Василий Шукшин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.3 IMDb
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