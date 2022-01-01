Наша рецензия

Ты владеешь мячом Мало кто не слышал о человеке по прозвищу Пеле, который является, пожалуй, одним из величайших футболистов в истории. Начав профессиональную карьеру в 15 лет, он сумел стать трёхкратным победителем чемпионата мира в составе сборной. Кроме этого, Эдсон Арантис ду Насименту числится первым в самых разнообразных рейтингах всех времён и является рекордсменом не только по мировому первенству. Странно, что про такого человека до сих пор не сняли биографию, ведь он даже был…