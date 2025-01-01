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Русалка
Цитаты из фильма Русалка
Цитаты из фильма Русалка
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Цитаты
Mermaid
[Обращаясь к Шан] Очень плоская грудь. Как будто под каток попала.
Shan
[тихий фальшивый смех] Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дядя Рич
[говорит Лю Сюань]
Твоя самосожжение озарит нас!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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