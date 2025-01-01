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Киноафиша Фильмы Русалка Цитаты из фильма Русалка

Цитаты из фильма Русалка

Mermaid [Обращаясь к Шан] Очень плоская грудь. Как будто под каток попала.
Shan [тихий фальшивый смех] Спасибо.
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Дядя Рич [говорит Лю Сюань] Твоя самосожжение озарит нас!
🧡
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🥺
🤔
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