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Киноафиша Фильмы На линии огня Цитаты из фильма На линии огня

Цитаты из фильма На линии огня

Carline Он не хочет говорить об этом, но это действительно изменило его. Иногда мне кажется, что его здесь нет, даже когда он дома. Знаешь, не всегда всё так идеально, как кажется.
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