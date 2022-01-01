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С осенью в сердце
Киноафиша Фильмы С осенью в сердце С осенью в сердце, 2015: актеры и роли
С осенью в сердце 2015 / Россия
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8
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С осенью в сердце, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Георгий Параджанов Георгий Параджанов
В ролях
Нодар Джанелидзе Нодар Джанелидзе Анастасия Фурса Елена Антипова Михаил Богдасаров Михаил Богдасаров Анастасия Асеева Анатолий Запороженко Магдьяш Валерий Лали Бадурашвили Lali Badurashvili Андрей Нагорнов Андрей Нагорнов Олег Жданов Oleg Zhdanov Юрий Нифонтов Мария Бердинских Филарета Архангельская Василиса Гереева
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