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Георгий Параджанов
Георгий Параджанов
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Георгий Параджанов
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Дата рождения
9 августа 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Георгия Параджанова
Родился 9 августа 1963 года. Тбилиси, СССР (Грузия).
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Фильмография Георгия Параджанова
С осенью в сердце
мелодрама
2015, Россия
7.0
Все ушли
биография, драма, комедия
2012, Россия / Чехия / Грузия
6.0
Москва, я люблю тебя!
сборник
2010, Россия
5.0
Я умер в детстве
документальный
2004, Россия
5.0
Я - чайка!
документальный, драма
2000, Россия
0.0
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