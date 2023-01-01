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Рождение нации Рождение нации
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Birth of a Nation Рождение нации 2016 / США
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Рождение нации, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нэйт Паркер Нэйт Паркер Nate Parker
В ролях
Нэйт Паркер Нэйт Паркер Nate Parker Арми Хаммер Арми Хаммер Armie Hammer Джеки Эрл Хэйли Джеки Эрл Хэйли Jackie Earle Haley Дуайт Генри Дуайт Генри Dwight Henry Пенелопа Энн Миллер Пенелопа Энн Миллер Penelope Ann Miller Гэбриэл Юнион Гэбриэл Юнион Gabrielle Union
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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