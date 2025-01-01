[после того, как Нэт стал свидетелем ужасной сцены между рабом и хозяином и обращается к рабам]

Братья, молю вас, спойте Господу новую песнь. Воспойте хвалу в собрании праведных. Пусть святые ликуют в славе, пусть поют громко на своих ложах. Пусть высокая хвала Бога будет на устах святых и мечом обоюдоострым в их руках, чтобы вершить возмездие над демоническими народами! И наказание тем народам! Свяжем их царей цепями, и их вельмож — железными оковами! Исполним над ними написанный суд! Сия честь — всем Его святым! ХВАЛИТЕ ГОСПОДА! ХВАЛИТЕ ГОСПОДА! СПОЙТЕ ЕМУ НОВУЮ ПЕСНЬ! ХВАЛИТЕ ГОСПОДА! ХВАЛИТЕ ГОСПОДА!