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Киноафиша Фильмы Рождение нации Цитаты из фильма Рождение нации

Цитаты из фильма Рождение нации

Nat Turner [после того, как Нэт стал свидетелем ужасной сцены между рабом и хозяином и обращается к рабам] Братья, молю вас, спойте Господу новую песнь. Воспойте хвалу в собрании праведных. Пусть святые ликуют в славе, пусть поют громко на своих ложах. Пусть высокая хвала Бога будет на устах святых и мечом обоюдоострым в их руках, чтобы вершить возмездие над демоническими народами! И наказание тем народам! Свяжем их царей цепями, и их вельмож — железными оковами! Исполним над ними написанный суд! Сия честь — всем Его святым! ХВАЛИТЕ ГОСПОДА! ХВАЛИТЕ ГОСПОДА! СПОЙТЕ ЕМУ НОВУЮ ПЕСНЬ! ХВАЛИТЕ ГОСПОДА! ХВАЛИТЕ ГОСПОДА!
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Bridget Наблюдать, как сильный человек сломлен — ужасно.
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Nat Turner Ты должен сказать мне, кто это с тобой сделал. Потому что я разберусь с этим, слышишь? Клянусь своей душой. Мне нужно, чтобы ты сказал мне сейчас.
Cherry «Удвигни меч твой на место его, ибо все, взявшие меч, от меча и погибнут». Ты меня этому учил.
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Title Card Действительно, я трепещу за свою страну, когда размышляю о том, что Бог справедлив, и что его справедливость не может спать вечно — Томас Джефферсон, 1785
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Elizabeth Turner Эти книги для белых. В них полно того, чего вашему народу не понять.
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Nat Turner Мятежник!
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