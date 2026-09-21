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Poster of Istoriya pro Richarda, milorda i prekrasnuyu Zhar-ptitsu
4.8
Kinoafisha Films Istoriya pro Richarda, milorda i prekrasnuyu Zhar-ptitsu
4.8

Istoriya pro Richarda, milorda i prekrasnuyu Zhar-ptitsu

, 1997
Istoriya pro Richarda, milorda i prekrasnuyu Zhar-ptitsu
Russia / Comedy, Crime / 18+
Poster of Istoriya pro Richarda, milorda i prekrasnuyu Zhar-ptitsu
4.8

Cast

Roman Dyudin
Milord
Mikhail Vasserbaum
Dmitriy Kamentsev
Anatoliy Ravikovich
Anatoliy Ravikovich
Rublik
Aleksandr Demyanenko
Aleksandr Demyanenko
Club manager
Kira Kreylis-Petrova
Milord's granny
Georgiy Shtil
Georgiy Shtil
Policeman
Igor Golovin
Igor Golovin
Gang leader
Anatoly Slivnikov
Anatoly Slivnikov
Likhoy
Yuriy Galtsev
Yuriy Galtsev
Semyon Strugachyov
Semyon Strugachyov
Director Nino Akhvlediani
Writer Yelena Prokhorova
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1997
World premiere 1 January 1997
Release date
1 January 1997 Russia 16+
1 January 1997 Kazakhstan
1 January 1997 Ukraine
Budget 2,000,000,000 RUR
Production Barmaley, Goskino, Lenfilm Studio
Also known as
Istoriya pro Richarda, milorda i prekrasnuyu Zhar-ptitsu, История про Ричарда, Милорда и прекрасную Жар-птицу

Film rating

4.8
Rate 10 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 21 September 2026
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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