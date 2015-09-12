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Arcade Fire: The Reflektor Tapes
The Reflektor Tapes
Arcade Fire: The Reflektor Tapes, 2015
2015 / Канада
6.2
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Жанр:
мюзикл
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О фильме
Как создавался альбом «Reflector», взлетевший на первые строчки чартов по всему миру и восторженно встреченный критиками.
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6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2015
Премьера в мире
12 сентября 2015
Возраст
12+
Прокатчик
CoolConnections
Режиссер
Калил Джозеф
В ролях
Уин Батлер
Реджин Шассейн
Arcade Fire
Все актеры и съемочная группа
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