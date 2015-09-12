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Arcade Fire: The Reflektor Tapes
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The Reflektor Tapes

Arcade Fire: The Reflektor Tapes, 2015

2015 / Канада
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
Как создавался альбом «Reflector», взлетевший на первые строчки чартов по всему миру и восторженно встреченный критиками.
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2015
Премьера в мире 12 сентября 2015
Возраст 12+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Калил Джозеф
В ролях
Уин Батлер
Реджин Шассейн
Arcade Fire
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Arcade Fire: The Reflektor Tapes 2 постера
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