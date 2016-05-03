Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кислый виноград
Киноафиша Фильмы Кислый виноград
Sour Grapes

Кислый виноград, 2016

2016 / Великобритания
7.2 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Руди Курниаван — знаток и коллекционер редких вин, в одном только 2006-м он выручил на винных аукционах более 30 миллионов долларов за бутылки из своей персональной коллекции. Однако о его прошлом мало что известно: кем были его родители, откуда у него к 35-ти годам такое внушительное состояние, и самое главное — где он научился так хорошо разбираться в винах. По странному стечению обстоятельств, в винных подвалах уважаемых и богатых коллекционеров начали появляться бутылки, подлинность которых, кажется, можно поставить под сомнение… Кто тот мошенник, который обвел их вокруг пальца и продал за бешеные деньги вино совершенно другого сорта? В документальном фильме раскрывается подноготная этой авантюрной истории, которая случилась накануне финансового краха 2008-го года.

7.2 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 3 мая 2016
Возраст 16+
Режиссер
Рубен Атлас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кислый виноград 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Приложение киноафиши