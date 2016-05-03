Кислый виноград, 2016

Руди Курниаван — знаток и коллекционер редких вин, в одном только 2006-м он выручил на винных аукционах более 30 миллионов долларов за бутылки из своей персональной коллекции. Однако о его прошлом мало что известно: кем были его родители, откуда у него к 35-ти годам такое внушительное состояние, и самое главное — где он научился так хорошо разбираться в винах. По странному стечению обстоятельств, в винных подвалах уважаемых и богатых коллекционеров начали появляться бутылки, подлинность которых, кажется, можно поставить под сомнение… Кто тот мошенник, который обвел их вокруг пальца и продал за бешеные деньги вино совершенно другого сорта? В документальном фильме раскрывается подноготная этой авантюрной истории, которая случилась накануне финансового краха 2008-го года.