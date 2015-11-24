Как изменить мир
– Несколько бородатых хиппи фрахтуют небольшое судно Phyllis Cormac, чтобы отправиться к острову Амчитке. Здесь должно пройти испытание ядерной бомбы, которое, по мнению некоторых ученых, может спровоцировать землетрясение, и тогда цунами накроет западное побережье Канады. На океане шторм, за кораблем следит береговая охрана, пассажиры успевают вдрызг перессориться друг с другом и так никогда и не добираются до Амчитки. Бомбу взрывают, никакого цунами не происходит, но о рейсе Phyllis Cormac рассказывают крупнейшие газеты мира, США принимают решение прекратить испытания на острове, и команда возвращается в Ванкувер героями — неожиданно для самих себя. Судно получает новое имя — Greenpeace, и с его неоднозначного путешествия начинается главное экологическое движение в мире. Историю Гринпис легко преподнести в героическом ключе, но у «Как изменить мир» другая задача — рассказать, как благородное начинание нескольких прекраснодушных активистов превратилось в гигантскую корпорацию, чем приходится расплачиваться за медийное внимание, во что жажда власти и тщеславие могут превратить отношения людей, только недавно готовых, взявшись за руки, встать на пути ледокола ради спасения маленьких тюленят.
Авторизация по e-mail