Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Как изменить мир - трейлер
Киноафиша Трейлеры Как изменить мир. Трейлер

Как изменить мир. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 24 ноября 2015
Как изменить мир – Несколько бородатых хиппи фрахтуют небольшое судно Phyllis Cormac, чтобы отправиться к острову Амчитке. Здесь должно пройти испытание ядерной бомбы, которое, по мнению некоторых ученых, может спровоцировать землетрясение, и тогда цунами накроет западное побережье Канады. На океане шторм, за кораблем следит береговая охрана, пассажиры успевают вдрызг перессориться друг с другом и так никогда и не добираются до Амчитки. Бомбу взрывают, никакого цунами не происходит, но о рейсе Phyllis Cormac рассказывают крупнейшие газеты мира, США принимают решение прекратить испытания на острове, и команда возвращается в Ванкувер героями — неожиданно для самих себя. Судно получает новое имя — Greenpeace, и с его неоднозначного путешествия начинается главное экологическое движение в мире. Историю Гринпис легко преподнести в героическом ключе, но у «Как изменить мир» другая задача — рассказать, как благородное начинание нескольких прекраснодушных активистов превратилось в гигантскую корпорацию, чем приходится расплачиваться за медийное внимание, во что жажда власти и тщеславие могут превратить отношения людей, только недавно готовых, взявшись за руки, встать на пути ледокола ради спасения маленьких тюленят.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.5 Как изменить мир
Как изменить мир документальный, 2015, Великобритания / Канада
Моя собака - космонавт - тизер-трейлер 01:21
Моя собака - космонавт  тизер-трейлер
Хоттабыч - тизер 00:46
Хоттабыч  тизер
Домовенок Кузя 2 - трейлер 2 02:55
Домовенок Кузя 2  трейлер 2
Дом, который построил Джек - дублированный трейлер 02:44
Дом, который построил Джек  дублированный трейлер
Своя в доску - тизер-трейлер 01:03
Своя в доску  тизер-трейлер
Вот это драма! - дублированный трейлер 02:12
Вот это драма!  дублированный трейлер
Запретный плод - дублированный тизер 00:36
Запретный плод  дублированный тизер
Отель "У погибшего альпиниста" - трейлер 02:19
Отель "У погибшего альпиниста"  трейлер
Царевна-лягушка 2 - трейлер 02:25
Царевна-лягушка 2  трейлер
Твое сердце будет разбито - трейлер 01:55
Твое сердце будет разбито  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше