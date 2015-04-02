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Дублер
Отзывы о фильме «Дублер»
Doublure, La
Дублер
2006 / Франция
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Да , тоже скажу что думал , что фильм будет не очень , но вопреки всем ожиданием фильм реально оказался афигенный !!! ОЧЕНЬ СМЕШНОЙ !!! Шутки уместные , не пошлые , не тупые. Хороший такой юмор. Приколы над Стасом Михайловым , это ваще отдельный ржач
Рева сыграл потрясающе свою роль ))))) Тулант комика у него не отнимешь =)))
Вот реально скажу уважаемые киноманы , то что снимал ТНТ ( с Галустяном и Харламовым Самый лучший фильм 1,2,3 ) ужасно тупые фильмы ! Этот с Ревой (Дублёр)просто , сравнивать нельзя . ( Это я написал для тех , кто уже переплювался на фильмах ("Самый лучший фильм 1,2,3") Дублёр совсем другой фильм. Он наверно в 10 000 раз КРУЧЕ =)
Ставлю оценку 9/10 за , то что сняли отлично смешную комедию , без тупого юмора =)
9/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Miracle_13
2 апреля 2015, 12:51
Присоединяюсь к вышесказанному. Шла- ожидала пошлых шуток......но фильм очень милый))))
Все самое пошлое, если это можно так назвать, есть в трейлере....
Хотя бы раз его стоит посмотреть...✊
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Comon хаха , читаю твой отзыв и ржу не могу =))) Ты наверно и есть Стас Михайлов.
Всем фильм понравился , все довольны , а тебе одному не нравится. Ещё и сравнил с СЛФ 1-3 !!! Как я уже писал , его даже сравнивать нельзя , он лучше в 1000 раз !!
И на счёт Ревы , ты чушь полную написал. Увидеть Реву в фильме , это очень круто ! И сыграл он на все сто !!! Такой же смешной как и в Comedy Club.
Comon , ты лучше оставляй свои отзывы на других фильмах. Реально народ только пугаешь глупыми отзывами =)
Фильм СУПЕР ребята идите не пожалеете =)
10 / 10 За Реву =)
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
SwordfishV Если это го...о , то у меня только две мысли всплывают , вы либо ботаник в очках и вам только надо смотреть мелодрамы всякие , либо вам лет 50 и вы старпёр ))))
✊ Этот филмь может , только двум типам этих людей не понравится
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Да Рева вообще афигенный комик. Он даже отлиается от всех из Комеди-Клаба своим юмором ,своей мимикой =) ✊
2 апреля 2015, 12:51
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andress
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение SwordfishV от 17/01/2013 - 11:55:22
Нормальные люди на Джанго не пойдут, а Дублёр хорошее кино.
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
benny , я не проплаченый будьте уверены =) . Если вы этот фильм считаете (КУском говна ) , то я чувствую у вас в жизни всё хреного и только одно говно =))) Вы видимо ещё один страпёр 50-ти летний , который не монимает современного юмора.
Советую идите лучше в ДОМ КИНО , для вас там фильмы 80х показывают , там не говно
Фильм СУПЕР !
9/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Ойдушкаумник
2 апреля 2015, 12:51
да нормальный фильм. на троечку так. или как здесь принято- 5/10.
почти не пошлый. не ржачный, как тут иногда отзываются. смешной. с семейными и социальными ценностями. хде-то было написано- "фильм для парочек". в точку.
п.с. давно не ходил ни на какие российские фильмы. (в обшчем то и правильно)
но тут, прочитав разнополярные отзывы, решился. относительно положительные отзывы поддержу- посмотрел и, оставив парочку ярких моментов в памяти, забыл остальное.
но! не согласен, что ентом фильм- авно. по Ст.Михайлову- может и соглашусь))) кста, тож не слышал ни одной его песни, и вряд ли захочу, а вот сравнить образы- будет интересно. в фильме весьма колоритный персонаж получился.
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
benny , видишь людям нравится фильм !!!!! а ты видимо и есть школота которой праплатили ,чтобы фильмы занимжать !
2 апреля 2015, 12:51
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Ойдушкаумник
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Swi4e1 от 26/01/2013 - 14:52:10
я не сказал, фильм понравился. на троечку- енто ни то ни сё. но рвотных позывов, как от всего последнего комедиклабного шлака, вываливаемого в прокат, не испытал. что безусловно идёт в плюс картине.
а за benny скажу, что он точно не школота)) хотя на личности переходить и не стоило.
2 апреля 2015, 12:51
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Ойдушкаумник
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение inn3173 от 29/01/2013 - 08:56:25
про поддержку- если бы вы были ешчо более внимательны, то заметили бы обратное.
мне нравятся хорошие российские фильмы. но повторюсь- хорошие.
оных в последнее время- кот наплакал. а основную массу состаляет лишь откровенные поделки и очень жаль своё время (енто, правда, самое дорогое, что у нас есть) на просмотр сих "произведений" и последующие случайные знакомства с данными "трудами" лишь убеждают в правильности выбора.
Ответ на сообщение benny от 29/01/2013 - 11:54:48
ты на рожи наши погляди...)))))
Ответ на сообщение FOX от 29/01/2013 - 22:04:19
ент не демагогия. енто-флуд))
2 апреля 2015, 12:51
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mujus
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (benny, 25/01/2013 - 11:48:58):
Логика такая: Делаем говонофильм -> копируем образ говнопевца as it is (даже добавлять ничего не надо, он уже сам по себе смешной) -> певец говорит, что его высокие чувства задеты и сам он оскорблен -> все идут смотреть из-за чего он оскорблен (т.е. в кино) -> а кто-то даже пойдет послушать ориганального говнопевца, чтобы понять, о чем сыр-бор. В итоге все в плюсе, негатив сгладится и все будет ok + бабла поднимут.
Полностью согласен со всем написанным. Фильм пропиаренный отстой. 1/10
2 апреля 2015, 12:51
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Рева сыграл потрясающе свою роль ))))) Тулант комика у него не отнимешь =)))
Вот реально скажу уважаемые киноманы , то что снимал ТНТ ( с Галустяном и Харламовым Самый лучший фильм 1,2,3 ) ужасно тупые фильмы ! Этот с Ревой (Дублёр)просто , сравнивать нельзя . ( Это я написал для тех , кто уже переплювался на фильмах ("Самый лучший фильм 1,2,3") Дублёр совсем другой фильм. Он наверно в 10 000 раз КРУЧЕ =)
Ставлю оценку 9/10 за , то что сняли отлично смешную комедию , без тупого юмора =)
9/10 ✊
Все самое пошлое, если это можно так назвать, есть в трейлере....
Хотя бы раз его стоит посмотреть...✊
Всем фильм понравился , все довольны , а тебе одному не нравится. Ещё и сравнил с СЛФ 1-3 !!! Как я уже писал , его даже сравнивать нельзя , он лучше в 1000 раз !!
И на счёт Ревы , ты чушь полную написал. Увидеть Реву в фильме , это очень круто ! И сыграл он на все сто !!! Такой же смешной как и в Comedy Club.
Comon , ты лучше оставляй свои отзывы на других фильмах. Реально народ только пугаешь глупыми отзывами =)
Фильм СУПЕР ребята идите не пожалеете =)
10 / 10 За Реву =)
✊ Этот филмь может , только двум типам этих людей не понравится
Нормальные люди на Джанго не пойдут, а Дублёр хорошее кино.
Советую идите лучше в ДОМ КИНО , для вас там фильмы 80х показывают , там не говно
Фильм СУПЕР !
9/10
почти не пошлый. не ржачный, как тут иногда отзываются. смешной. с семейными и социальными ценностями. хде-то было написано- "фильм для парочек". в точку.
п.с. давно не ходил ни на какие российские фильмы. (в обшчем то и правильно)
но тут, прочитав разнополярные отзывы, решился. относительно положительные отзывы поддержу- посмотрел и, оставив парочку ярких моментов в памяти, забыл остальное.
но! не согласен, что ентом фильм- авно. по Ст.Михайлову- может и соглашусь))) кста, тож не слышал ни одной его песни, и вряд ли захочу, а вот сравнить образы- будет интересно. в фильме весьма колоритный персонаж получился.
я не сказал, фильм понравился. на троечку- енто ни то ни сё. но рвотных позывов, как от всего последнего комедиклабного шлака, вываливаемого в прокат, не испытал. что безусловно идёт в плюс картине.
а за benny скажу, что он точно не школота)) хотя на личности переходить и не стоило.
про поддержку- если бы вы были ешчо более внимательны, то заметили бы обратное.
мне нравятся хорошие российские фильмы. но повторюсь- хорошие.
оных в последнее время- кот наплакал. а основную массу состаляет лишь откровенные поделки и очень жаль своё время (енто, правда, самое дорогое, что у нас есть) на просмотр сих "произведений" и последующие случайные знакомства с данными "трудами" лишь убеждают в правильности выбора.
Ответ на сообщение benny от 29/01/2013 - 11:54:48
ты на рожи наши погляди...)))))
Ответ на сообщение FOX от 29/01/2013 - 22:04:19
ент не демагогия. енто-флуд))
Полностью согласен со всем написанным. Фильм пропиаренный отстой. 1/10
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