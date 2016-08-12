Наша рецензия

Если говорить о русских фильмах ужасов, то вспоминается немного подобных киношедевров: «Юленька» (2008, реж. Александр Стриженов), «Пиковая дама: Черный обряд» (2015, реж. Святослав Подгаевский). Но рейтинг у обоих фильмов неприлично низкий. Чуть лучше дело обстоит при сотрудничестве, скажем, с США: фильм «Тайна перевала Дятлова» («The Dyatlov pass incident», 2013, реж. Ренни Харлин) имеет более высокий рейтинг, но не имеет того…