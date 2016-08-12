Если говорить о русских фильмах ужасов, то вспоминается немного подобных киношедевров: «Юленька» (2008, реж. Александр Стриженов), «Пиковая дама: Черный обряд» (2015, реж. Святослав Подгаевский). Но рейтинг у обоих фильмов неприлично низкий. Чуть лучше дело обстоит при сотрудничестве, скажем, с США: фильм «Тайна перевала Дятлова» («The Dyatlov pass incident», 2013, реж. Ренни Харлин) имеет более высокий рейтинг, но не имеет того…
Я готов взяться за сьемки шедевра Диггеры-2.
Бюджет 250 тыс рублей :
1) Зарплата актеров - 100 тыс рублей. ( 10 узбеков с Казанского вокзала Х 10 тыс.руб)
2) Аренда камеры и оборудования на сутки - 50 тыс.рублей.
3) Взятка сотруднику Метрополитена (ночному обходчику путей ) , чтоб пустил поснимать - 50 тыс. рублей.
4) Красная краска - 10 тыс рублей ( 2 ведра)
5) Говяжьи внутренности на рынке ( печень,почки ,легкие) - 3 кг - 1000 руб
6) Костюм главного "чудища" в аренду - 9000 ( 4500х 2 шт)
7) Сценаристу (т.е МНЕ) - 30 000 руб
ЖДУ СПОНСОРОВ!!!)))
17 августа 2016 11:23
Нетривиальный и своеобразный фильм, удачно развивающий идеи Гоголя и Стругацких, а также продолжающий эстетические и смысловые традиции, идущие от фильмов "Метро" и "Путевой обходчик".
Второе название фильма "Диггеры" звучит так: "Я шагаю под Москвой". В фильме "Я шагаю по Москве" подземку энергично развивали, а в фильме "Я шагаю под Москвой ( Диггеры)" подземка уже достаточно развита.
В фильме имеется внятный поучительный подтекст: не мечтай о недобром, ибо оно явится. "Диггеры" не уступает "Пиковой даме" и несколько превосходит "Маршрут построен", так как в "Диггерах" использование опостылевших зарубежных клише сведено к минимуму.
Авторизация по e-mail