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Сказки о маме, 2018

2018 / Россия
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Фильм является документальным исследованиям сказок и преданий о когда-то населявших Русь волшебных и магических существах, которые, по преданиям, до сих пор селятся на отдаленных северных землях. Вслед за главным героем картины, потомственным рыбаком Василием Поповым, съемочная группа отправляется в захватывающее путешествие по озерным районам Архангельской области в попытке отыскать следы давно ушедшего мира и его жителей: русалок, леших и водяных. 

  • Основой для фильма стали многие этнографические исследования, а также фольклорные предания Кенозерского края, где и происходит действие картины.
  • В съемочную группу полностью перекочевал творческий коллектив предыдущего фильма Софьи Горленко, документальной картины «Атлантида русского севера», рассказывающей об утере русского деревянного зодчества.
  • Главный герой фильма, Василий Попов, действительно провел детство в деревенском доме на территории Кенозерского национального парка. Его деревня опустела в результате советской политики укрупнения, и за прошедшее время от нее практически ничего не осталось.
  • Фильм был снят всего за несколько недель, в октябре 2017 года. Съемочная группа поселилась в гостинице, находящейся на берегу озера, которое им предстояло снимать.

«Сказки о Маме» - это путешествие в мир северных мифов, наполненный красотой природы и увяданием человечества. Это разговор главного героя, подошедшего к краю своей жизни, о вечности и утрате, его борьба за выживание и поиск корней.

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Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Софья Горленко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сказки о маме 1 постер
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