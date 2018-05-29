Сказки о маме, 2018

Фильм является документальным исследованиям сказок и преданий о когда-то населявших Русь волшебных и магических существах, которые, по преданиям, до сих пор селятся на отдаленных северных землях. Вслед за главным героем картины, потомственным рыбаком Василием Поповым, съемочная группа отправляется в захватывающее путешествие по озерным районам Архангельской области в попытке отыскать следы давно ушедшего мира и его жителей: русалок, леших и водяных.
«Сказки о Маме» - это путешествие в мир северных мифов, наполненный красотой природы и увяданием человечества. Это разговор главного героя, подошедшего к краю своей жизни, о вечности и утрате, его борьба за выживание и поиск корней.