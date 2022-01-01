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Пленник Пленник
Киноафиша Фильмы Пленник Пленник, 2015: актеры и роли
Captive Пленник 2015 / США
5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Пленник, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джерри Джеймсон Jerry Jameson
В ролях
Кейт Мара Кейт Мара Kate Mara Дэвид Ойелоуо Дэвид Ойелоуо David Oyelowo Майкл Кеннет Уильямс Майкл Кеннет Уильямс Michael Kenneth Williams Мими Роджерс Мими Роджерс Mimi Rogers Леонор Варела Леонор Варела Leonor Varela Мэтт Лоу Мэтт Лоу Matt Lowe
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