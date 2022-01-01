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Пленник
Пленник, 2015: актеры и роли
Captive
Пленник
2015 / США
Трейлер
5.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Пленник, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джерри Джеймсон
Jerry Jameson
В ролях
Кейт Мара
Kate Mara
Дэвид Ойелоуо
David Oyelowo
Майкл Кеннет Уильямс
Michael Kenneth Williams
Мими Роджерс
Mimi Rogers
Леонор Варела
Leonor Varela
Мэтт Лоу
Matt Lowe
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