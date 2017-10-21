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Барри Сил (Том Круз) прирожденный пилот, небо – его второй дом. И он не прочь «пошалить» в воздушном пространстве – сымитировать, например, что самолет попал в зону турбулентности, чтобы взбодрить задремавшего коллегу и сонных пассажиров. Еще он занимается незаконной перевозкой ряда товаров, и именно этот его грешок может стать удобным орудием для манипулирования чудо-летчиком. По крайней мере, так полагал «Шейфер», (Донал Глисон) агент ЦРУ, решивший…