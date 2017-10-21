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Сделано в Америке Сделано в Америке
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American made Сделано в Америке 2017 / США
7.5 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Сделано в Америке»

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Наша рецензия

Барри Сил (Том Круз) прирожденный пилот, небо – его второй дом. И он не прочь «пошалить» в воздушном пространстве – сымитировать, например, что самолет попал в зону турбулентности, чтобы взбодрить задремавшего коллегу и сонных пассажиров. Еще он занимается незаконной перевозкой ряда товаров, и именно этот его грешок может стать удобным орудием для манипулирования чудо-летчиком. По крайней мере, так полагал «Шейфер», (Донал Глисон) агент ЦРУ, решивший…

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Александр 21 октября 2017, 17:17
Оценка
Отличный фильм. Полностью оправдал ожидания .... Смотреть обязательно!
21 октября 2017, 17:17 Ответить
alex 22 октября 2017, 22:56
Оценка
смотреть можно. даже на Круза.
правдивая история о жизни за океаном, плюс реклама фастфуда.
все приключения парня, как с советских телетайпов того времени списаны.
и всё это "сделано в Америке"
22 октября 2017, 22:56 Ответить
SKY 23 октября 2017, 13:08
Оценка
Фильм огонь) напоминает фильм КОКАИН, только современный. Смотреть однозначно, жаль, нет онлайн продаж билетов на него ((
23 октября 2017, 13:08 Ответить
lyzmaksim 24 октября 2017, 13:35
Оценка
Фильм норм, концовка ожидаема для таких фильмов, и это конечно минус(((
24 октября 2017, 13:35 Ответить
Михаил Семёнов 24 октября 2017, 19:05
Оценка
Фильм очень даже хорош, после убогой Мумии Круз прям переродился!
24 октября 2017, 19:05 Ответить
SKY 26 октября 2017, 22:04
Оценка
Удивительно унылый фильм(( не смог досмотреть. После первой части - полный провпл.
2/10
26 октября 2017, 22:04 Ответить
Тимур Сахапов 27 января 2018, 01:36
Оценка
«Сделано в Америке: Семь кругов Ада во время холодной войны»
«Сделано в Америке: Семь кругов Ада во время холодной войны»

Наркоторговля, тайные операции ЦРУ, подготовка и продажа боевиков, соперничество с СССР - Холодная война, ах, блаженство! Период конфликта между двумя сверхдержавами держал каждого зрителя в узде, постоянно напрягая обе стороны и обостряя их отношения до предела. США больше всех проявляла себя на военной арене, провоцируя новые конфликты и тем самым, давая соперникам причины для негодования. СССР тоже не дремала в это время, но для них большей военной деятельностью было разрешение споров в собственной государственной системе. Перечислять подобные примеры можно долго. Что было самым увлечённым и опасным в те времена - это наркоторговля, c которой начался абзац. ЦРУ рубили большие деньги на торговле со странами Южной Америки, получая геноцид и революции в обмен на материальные нужды. Человек, который попадал в эту сферу, автоматически становился властителем всего, что тогда существовало. Его счёт незамедлительно менялся, добавляя пару десятков нулей в графе «заработок». Но, как известно, каждой деятельности свойственен конец. А потому шанс быть сбитым лётчиком увеличивался с каждым годом. Тюрьма или смерть - даже и не знаешь, что в то время было лучшим исходом карьеры. Наверное, первое только увеличивало продолжительность тяжкой жизни. А второе помогало её избавить.

«Сделано в Америке» смотрится живо и позитивно. Рассказ, в виде воспоминаний из прошлого, давно исчерпал себя, но то, как живо это изобразил постановщик серии фильмов о Джейсоне Борне, потрясает. События в истории развиваются с 1979 по 1986 год, как раз закат холодной войны в мире. Стоит отметить, что «Сделано в Америке» - это не выдуманная история. В начале восьмидесятых годов в США вспыхнул конфликт, получивший название «Иран-контрас». В общем и в целом, если так подумать, картина Дага Лаймана - это байопик о том, как обыкновенный лётчик за считанные секунды перелетел статус бедняка и стал одним из самых богатых людей на американских землях.

Конфликт имел начало в восьмидесятых, но окончательно разгорелся спустя шесть лет, как это и показано в фильме. Барри Сил - главный герой этой истории - лётчик, каких ещё поискать надо. Он не обладал остротой ума, не имел связей в администрационных кругах - просто лётчик, которому однажды предложили нехило срубить денег. В фильме достаточно много действующих персонажей, но спутаться с ними невозможно. Главный винтик во всей этой конструкции - Том Круз, который не стягивает на себя одеяло, пытаясь проявить себя и не дать сделать этого другим. Конечно, Круз со своей харизмой солирует и без него вряд ли бы получился фильм такого калибра, какой он есть сейчас. Стоит отметить, что Барри - это далеко не положительный герой, но и не отрицательный, и за него не хочется особо переживать. Но именно поэтому у Круза получилось вытащить кота из мешка, дав зрителю героя, который поражает не только двуличностью, но и дальновидностью. Именно дальновидностью. Пускай он в итоге прокалывается в своих расчётах, но он постарался сделать максимум в своих размышлениях.

Другое дело, что герой особо и не развивается. Как такового, героя во всей этой истории нет. Есть Том Круз, который неплохо играет поставленного персонажа - Барри Сила. И есть история, которая умело вертится вокруг всей этой иерархии с персонажами. Если мыслить дальше, значительно дальше, чем это предполагали сценаристы, то вот она - мечта Американского человека. Барри достиг денег, семьи, выжженной земли, но какими средствами и жертвами всё это достигнуто - непостигаемо. Руки Барри по локоть в крови, но за всю карьеру он не убил ни одного человека. Он - бизнесмен, но его товары убивают тех, чьими деньгами Сил пользуется. И это есть корень холодной войны - государство пользуется тобой, пока от тебя есть польза. Герой Тома это осознал после того, как понял, что его шантажированный найм на работу в ЦРУ был необходим до того времени, пока выручка была выгодна только для компании. Тут уже хочешь-не хочешь, а искать «подработку» на стороне потребуется. Но вот в чём главная загвоздка – играя на две стороны, невольно замечаешь, как всего в вся становится мало. Барри не уследил за своими богатствами и поплатился за свою невнимательность.

​​​​​​​ Вердикт. «Идеально», - вот всё, что хочется сказать про «Сделано в Америке», правда. Фильм не страдает всем тем, за что в него можно кидать камни и негативно обсуждать каждые пять минут. Конечно, Том Круз не сделал чего-то сверхординарного, но это именно он вытянул фильм на вершину. Как сказал его герой: «А нельзя ли увеличить трап?», - так скажу и я: «А можно ли представить «Сделано в Америке» без Круза?». По-моему, нет.
27 января 2018, 01:36 Ответить
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