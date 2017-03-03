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Если целевая аудитория вселенной кинокомиксов Marvel — это подростки, то «Росомаха» — это уже о взрослении. Причём со всеми вытекающими в виде душевных исканий, отчаяния, смирения и кризиса, выход из которого непременно должен быть найден. И именно этой последней инстанцией становится сам «Логан». Однако дело не только в логическом изменении возраста фанатов серии «Людей-Икс», но и в метаморфозах самого жанра. Здесь больше нет места…