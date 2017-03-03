Если целевая аудитория вселенной кинокомиксов Marvel — это подростки, то «Росомаха» — это уже о взрослении. Причём со всеми вытекающими в виде душевных исканий, отчаяния, смирения и кризиса, выход из которого непременно должен быть найден. И именно этой последней инстанцией становится сам «Логан». Однако дело не только в логическом изменении возраста фанатов серии «Людей-Икс», но и в метаморфозах самого жанра. Здесь больше нет места…
Настоятельно рекомендую к просмотру взрослой аудитории.
Но вроде там все померли кто только мог, глядишь, прикроют франшизу)
Фильм об одиночестве. Фильм о старости и усталости. И, наверное, самый эмоциональный из когда-либо вышедших на большие экраны комиксов.
Когда-то именно «Люди Икс», ещё в 2000 году, дали толчок как карьере Хью Джекмана, так и глобальному развитию фильмов-комиксов на больших экранах. С тех пор многое изменилось, сама франшиза о мутантах разделилась и, по большей части, выродилась в совсем уж подростковое кино. Но всегда оставался Росомаха – без него не обходился ни один фильм серии, к тому же он получил отдельную ветку личных историй. И вот пришло время прощаться. Все знали - будет серьёзно и печально, но мало кто догадывался, что выйдет настолько реалистично и глубоко.
Хоть картина и является продолжением фильмов о «Людях Икс», режиссёр Джеймс Мэнголд сумел снять всё так тонко, что не обязательно знать о событиях, происходивших раньше. Предыстория в сюжете отходит на второй план, тем более, что многое не объясняется даже знатокам франшизы, зрителя просто вбрасывают в изменившийся мир. Важно только что происходит здесь и сейчас.
А сейчас происходит старость и усталость. Если вы хотите эпичности, яркости, гротекса типичного комикса и неизбежного хэппи-энда – фильм не для вас, он только тонким внешним слоем напоминает все остальные части «Людей Икс». Но через оболочку комикса, через адамантиевые когти, телепатию и людей с механическими руками рвется наружу пробирающая до дрожи жестокая правда обычной жизни.
Ещё недавно профессор Ксавьер (Патрик Стюарт) был один из самых сильных и влиятельных людей на земле. Но потом что-то произошло. Нам так и не покажут что именно, да и какая разница. И вот он остаётся практически один, слабеющий с каждым днём и совершенно беспомощный. Раньше профессор воспитывал учеников и спасал мир, а теперь заперт в комнате, выращивает цветы и постепенно сходит с ума, теряя память и повторяя слоганы телерекламы.
Не это ли происходит со многими стариками? Да, есть киношный гротеск, Ксавьер опасен для общества из-за способностей к телепатии. А простой старик может просто забыть выключить газ и взорвёт весь подъезд. И его запирают для его же блага, но даже единственный друг, ухаживая за ним, ругает Чарльза на чём свет стоит и заставляет показывать язык после приёма таблеток.
И в конце концов старый человек мечтает только об одном – ещё хотя бы чуть-чуть пожить нормально, посидеть за столом, посмеяться, лечь спать в удобную постель. Просто почувствовать себя живым.
Логан (Хью Джекман) не считался с авторитетами, шёл напролом в любой ситуации. Он жил и воевал. Но и он постарел. И тоже стал одиноким. Теперь он скорее выживает: работает водителем, защищая арендованный автомобиль даже ценой здоровья, и мечтает просто накопить денег, купить яхту и уплыть с единственным другом куда-нибудь далеко. Да, он прожил значительно дольше, чем обычный человек, но есть ли разница, если итог всё равно один? Раны уже не заживают, зрение подводит и даже когти приходится убирать руками.
Не это ли чувствуют многие сильные в прошлом мужчины? Ведь так не хочется признавать, что силы уже не те. И пусть у Логана это связано с адамантиевым скелетом, а у обычного человека просто с больной поясницей, суть одна. От желания переворачивать мир и сражаться на передовой остаются только шрамы и пристрастие к алкоголю.
И как противовес двум одиночествам, уже потерянным во времени – девочка Лора (потрясающий дебют юной Дафни Кин). Ребёнок, которого отдали на жестокие эксперименты. Ребёнок, которого не научили ничему, кроме ненависти. Её даже не всегда можно назвать человеком, она повинуется скорее животным инстинктам: еда, выживание, агрессия.
Как собирательный образ всех детей, перемолотых современным
обществом и брошенных в детские дома, бесконечные факультативы или просто дома перед телевизором.
Она практически не способна выразить свои чувства – не научили таким словам. И даже прощаясь с самым близким человеком, она может только процитировать старый фильм, увиденный в гостинице. И именно это цепляет сильнее, чем любая пафосная и слезливая речь.
Но случается так, не только в кино, но и в жизни, что три искалеченных душой и телом человека могут спасти друг друга. Дав кому-то, пусть хоть ненадолго, семью, кому-то спасение, а кому-то заслуженный покой.
О сюжете фильма говорить особо не приходится, это типичный «Road movie» – за героями гонятся, они спасаются, проводя большую часть времени в дороге, но не сюжет здесь главное.
И можно найти некоторое количество недостатков: и нераскрытые второстепенные герои, и нелогичные поступки, и провалы в сценарии. Но, опять же, этого совершенно не хочется делать. Важна только атмосфера, настоящая, грубая, без прикрас показывающая одиночество, старость и обречённость так, как мало кому удаётся.
И когда фильм заканчивает, хочется думать только о том, как бы сдержать слёзы. Но начинает играть «The man comes around» Джонни Кэша на финальных титрах… и ты сдаёшься.
10 из 10 и никак иначе. Отличный фильм.
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