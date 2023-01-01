Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великая ирония" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Логан Логан
Киноафиша Фильмы Логан Награды и номинации фильма Логан
Logan Логан 2017 / США
8.2 Оцените
219 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Логан

Вся информация о фильме
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший экранный дуэт (Лучшая экранная команда)
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший актер кино
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Related video
Вот и сказочке конец: Бабкину больше не желают видеть на сцене
Что не так с «интердевочками»: это заметили только полицейские и «ночные бабочки»
Такие имя и фамилию вряд ли слышали: почему Ани Лорак пришлось взять псевдоним
«Никогда прыгать не будет»: Тарасова поставила крест на карьере Трусовой
Вот какие цвета приносят удачу огненным знакам Зодиака: спойлер - красного среди них нет
От «дурнушки» к модели: теперь ясно, почему Ивлев бросил первую жену
У элитного ресторана случилась ожесточенная драка: взбешенную Пугачеву чудом успокоили
Даже в названии пошлый намек: худший фильм с Жигуновым сегодня и не посмотрят
Не поверите, но эту пошлую сцену не вырезали из фильма «А зори здесь тихие» (фото)
Тест-предсказание: ответьте на 8 вопросов и узнайте, на какую букву начинается имя вашей судьбы
Семья ее одобрила: как выглядит обожаемая Киркоровым любовница
Из секс-символа в забавного пухляша: без фирменных усов Валерий Меладзе неузнаваем
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше