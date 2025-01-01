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Киноафиша Фильмы На пятьдесят оттенков темнее Цитаты из фильма На пятьдесят оттенков темнее

Цитаты из фильма На пятьдесят оттенков темнее

Анастейша Стил [пока они в супермаркете, Кристиан толкает тележку, выглядит неловко] Когда ты в последний раз ходила за покупками?
Кристиан Грей В Хьюстоне. Неделю назад.
Анастейша Стил Что купила?
Кристиан Грей Авиакомпанию.
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Hannah Может, сейчас самое время обсудить, чего ты от меня ждёшь.
Anastasia Steele Я хочу, чтобы ты называла меня Аной. Не хочу, чтобы ты бегала за кофе, если только сама не берёшь. А остальное придумаем по ходу.
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Christian Grey Я привёл тебя сюда, чтобы договориться.
Anastasia Steele Ты готова к новым условиям?
Christian Grey Без правил, без наказаний.
Anastasia Steele Без правил, без наказаний и никаких секретов.
Christian Grey Я могу на это пойти.
Anastasia Steele Ты хочешь, как это там называется, «ванильные» отношения?
Christian Grey Я имею в виду — только то, с чем тебе комфортно.
Anastasia Steele Но тебе же нужны все эти вещи.
Christian Grey Мне нужна ты больше.
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Анастейша Стил Почему ты мне не сказала?
Кристиан Грей Я сказала. Но ты тогда спала.
Анастейша Стил Ладно, эээ...
[прочищает горло]
Анастейша Стил вообще-то, важная часть хорошего общения — чтобы обе стороны были в сознании.
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Christian Grey [Ане] Где ты, чёрт побери, пропадала?
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Christian Grey Ты моя.
Anastasia Steele Я твоя.
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Anastasia Steele Не могу поверить, что ты так с ним разговаривала!
Christian Grey Он хочет то, что принадлежит мне.
Anastasia Steele Что принадлежит тебе? Это уж слишком самоуверенно!
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Christian Grey Надеюсь, ты не обижаешься на поражение.
Anastasia Steele Это зависит от того, как сильно ты меня отшлёпаешь.
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Anastasia Steele Что это?
Christian Grey Хватит уже показывать.
Anastasia Steele Что *это*?
Christian Grey Давай научимся ходить, прежде чем бежать.
Anastasia Steele А я люблю бежать.
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Анастейша Стил Мне страшно.
[смотрит ему в глаза]
Анастейша Стил Я знаю, ты говоришь, что я для тебя достаточно. Но есть вещи, которые ты привык получать, а я никогда, никогда, никогда не смогу тебе дать. И может быть, сейчас тебе это и не важно, но...
[Кристиан качает головой]
Анастейша Стил что будет, когда тебе снова это понадобится?
Кристиан Грей Не понадобится.
Анастейша Стил Откуда ты знаешь? Почему я должна тебе верить?
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Anastasia Steele [вход в его игровую комнату] Дверь была, эм, открыта.
Christian Grey Мне придётся поговорить с миссис Джонс.
Anastasia Steele Она часто сюда заходит? Она, типа... она... она... убирается здесь?
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Christian Grey Анастейша...
Anastasia Steele Это была ты, да? Ты просто взяла и
[смотрит на свои портреты]
Anastasia Steele купила все это.
Christian Grey Мне не нравится, когда на тебя пялятся незнакомцы.
Anastasia Steele Почему ты здесь?
Christian Grey Из-за тебя.
Anastasia Steele Уф.
Christian Grey Эй. Можно нам... поговорить где-нибудь наедине?
Anastasia Steele Нет.
[качает головой]
Christian Grey Слушай, у меня с этим плохо получается.
[качает головой]
Christian Grey Я никогда не должен был... Я никогда не хотел пытаться снова.
Anastasia Steele [качает головой] Кристиан, я не... Это плохая идея.
Christian Grey Давай поговорим. Эй? Просто поговорим, пожалуйста? Поужинай со мной.
[она вздыхает]
Anastasia Steele [долго смотрит на него, потом кивает] Ладно, хорошо, я поужинаю с тобой. Потому что... я голодна. Но мы просто поговорим, и всё.
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Christian Grey Я же сказал тебе сразу сюда идти. Я посылал людей прочёсывать улицы в поисках тебя.
Anastasia Steele Прости, я не всегда делаю, что мне говорят. Может, тебе просто нужен кто-то, кто безоговорочно подчиняется.
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Anastasia Steele [на яхте, когда он готовится поднять парус] Так вот где пригодятся твои таланты в завязывании узлов.
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Christian Grey [тост] За нового редактора художественной литературы SIP.
Anastasia Steele Исполняющего обязанности редактора.
Christian Grey Пока не поймут, какой ты профи.
Anastasia Steele Кристиан, ты к этому как-то причастен?
Christian Grey Нет. Это всё твоя заслуга.
[она качает головой]
Christian Grey Что? Ты мне не веришь?
Anastasia Steele Я сам в это не верю.
Christian Grey Я вчера тебя спрашивал.
Anastasia Steele О том, чтобы переехать к тебе?
Christian Grey М-м.
Anastasia Steele [вздыхает] Я просто думаю, что, наверное... Мне надо кое-что забрать из своей квартиры.
Christian Grey [тихий смешок] Это можно устроить.
Anastasia Steele Отлично. А теперь, может, перенесём это празднование домой?
Christian Grey [официанту] Счёт, пожалуйста.
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Christian Grey [в художественной галерее] Здравствуйте, Анастейша.
Anastasia Steele Это была ты, да? Ты купила все эти работы.
Christian Grey Не люблю, когда посторонние на тебя пялятся.
[качает головой]
Anastasia Steele Почему ты здесь?
Christian Grey Из-за тебя.
Anastasia Steele Агх.
Christian Grey Можем поговорить... наедине?
Anastasia Steele Нет.
[качает головой]
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Anastasia Steele Это всё неправильно. Всё это неправильно.
[качает головой]
Anastasia Steele Ты положил деньги на мой счёт, а я — я этого не хочу! Ты купил компанию, в которой я работаю. Это не отношения, Кристиан, это владение!
[качает головой]
Anastasia Steele Я пытаюсь тебя понять. Я... просто... хочу быть с тобой рядом. Но это очень сложно, когда ты продолжаешь делать такие странные вещи. И это действительно очень сложно, когда ты не даёшь мне к себе прикоснуться!
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Christian Grey [после страстного секса] Почему ты думаешь, что ждала? Ради секса?
Anastasia Steele Эм. Мм. Я читала Остин... и Бронте, и никто не мог с ними сравниться. Думаю, я ждала чего-то исключительного. А потом встретила тебя.
Christian Grey Мисс Остин...
[занимается очень интимным оральным сексом]
Christian Grey одобрит это?
Anastasia Steele [смеётся] Я была романтичной, а ты просто отвлекаешь меня своей извращённой х***й.
Christian Grey «Извращённой х***й»?
Anastasia Steele Мм-хм.
Christian Grey Я не знаю, что это, но звучит заманчиво.
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Anastasia Steele Он мой начальник, Кристиан,
[качает головой]
Anastasia Steele тебе надо успокоиться.
Christian Grey Спокойствие — это не про меня.
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Christian Grey [поднимает тост] За нового редактора художественной литературы SIP.
Anastasia Steele [отвечает тостом] *Временно* исполняющего обязанности редактора.
Christian Grey Пока не узнают, какой ты профи.
[делает глоток из стакана]
Anastasia Steele Кристиан, ты как-то причастен к этому?
Christian Grey Нет. Это всё ты.
[она качает головой]
Christian Grey Но ты мне не веришь?
Anastasia Steele Я сама не верю.
Christian Grey [меняет тему] Я же вчера тебя спрашивал.
Anastasia Steele Про то, чтобы переехать к тебе?
Christian Grey Угу.
[кивает]
Anastasia Steele [вздыхает] Я просто думаю, что, наверное… мне нужно забрать кое-что из своей квартиры.
Christian Grey [улыбается] Это можно устроить.
Anastasia Steele Отлично. А теперь, наверное, нам стоит продолжить празднование дома.
Christian Grey [официанту] Счёт, пожалуйста.
[наклоняется через стол]
Christian Grey Сними трусики.
[тихо:]
Christian Grey Сделай это сейчас.
Anastasia Steele Прямо здесь?
Christian Grey Да. Сделай это сейчас…!
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