Анастейша СтилЯ знаю, ты говоришь, что я для тебя достаточно. Но есть вещи, которые ты привык получать, а я никогда, никогда, никогда не смогу тебе дать. И может быть, сейчас тебе это и не важно, но...
Anastasia SteeleТы положил деньги на мой счёт, а я — я этого не хочу! Ты купил компанию, в которой я работаю. Это не отношения, Кристиан, это владение!
[качает головой]
Anastasia SteeleЯ пытаюсь тебя понять. Я... просто... хочу быть с тобой рядом. Но это очень сложно, когда ты продолжаешь делать такие странные вещи. И это действительно очень сложно, когда ты не даёшь мне к себе прикоснуться!
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Christian Grey[после страстного секса]Почему ты думаешь, что ждала? Ради секса?
Anastasia SteeleЭм. Мм. Я читала Остин... и Бронте, и никто не мог с ними сравниться. Думаю, я ждала чего-то исключительного. А потом встретила тебя.